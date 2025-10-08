NFL

Cincinnati Bengals v Green Bay Packers: NFL en vivo y gratis por Meridiano Televisión

La semana 6 de la NFL trae un interesante juego entre Bengals y Packers. Aquí te contamos los detalles

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 01:23 pm
Cincinnati Bengals v Green Bay Packers: NFL en vivo y gratis por Meridiano Televisión
Cincinnati Bengals / FOTO: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros 

 

Este domingo verás un partizado de NFL a través de la señal de Meridiano Televisión. Los Packers buscarán retomar el camino de la victoria frente a unos Bengals que atraviesan un momento complicado. Con una marca de 2-3 y tres derrotas consecutivas, Cincinnati llega herido pero motivado para conseguir una victoria.

Con el diferencial de puntos más bajo de la liga y un juego que necesita resurgir, los Bengals podrían ser el rival perfecto para que los Packers reafirmen su dominio.

NFL en vivo y en exclusiva

Como cada semana, la NFL la disfrutas en vivo, en exclusiva y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión para toda Venezuela. Y en HD a través de Simpleplus, InterGo y NetUnoGo.

 

Este lunes, a partir de las 7:00p.m., sintoniza el programa Zona Touchdown con el mejor resumen de la semana 6, análisis, resultados y más. Solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 08 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
NFL