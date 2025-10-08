Hijo de Sea The Star fue vendido por más de 5 millones de dólares en el primer día del Tattersalls

Suscríbete a nuestros canales

Este martes fue el primer día de la subasta de Venta de Yearlings de Octubre de Tattersalls, en Newmarket. Donde un hijo del semental estrella de Europa Sea The Star encabezó la venta con uno de sus hijos que fue vendido por más de cinco millones de dólares, para el Sheikh Mohammed propietario y criador del Godolphin.

Hijo de Sea The Star vendido por más de 5 millones de dólares

El Godolphin, del Sheikh Mohammed se quedó con un hijo de Sea The Stars., por un valor de 3,7 millones de guineas (US$5.205.900, 1 guinea = US$1,41) a mitad de la sesión de apertura del 7 de octubre del Libro 1 de la Venta de Yearlings de Octubre de Tattersalls.

El potro se convirtió no solo en el yearling más caro de 2025, sino también en el más caro jamás engendrado por Sea The Stars. El joven también es el quinto lote más caro en cambiar de manos en la historia del Libro 1. El cuadro de honor lo encabeza Al Naamah, potra Galileo de 5 millones de guineas, quien se fue de Al Shaqab Racing en 2013.

El potro es hermano de tres ganadores, incluyendo a su media hermana Crystal Caprice, ganadora de premios, y a su hermano Crystal Mariner, dos veces ganador. Este potro, con un valor de siete cifras, es el sexto hijo de Crystal Zvezda, un caballo criado en casa y ganador de premios, criado por Sir Evelyn De Rothschild.

A su vez, la madre es hija de Crystal Star, lo que la convierte en hermana de cinco ganadores. Entre ellos se encuentra el campeón Crystal Ocean, que logró superar a Magical y Waldgeist Ganó el Prince of Wales's Stakes (G1) de 2019. Crystal Ocean es pariente cercano de este potro, ya que ambos son hijos de Sea The Stars. Crystal Ocean y Crystal Zvezda también son hermanos de Crystal Capella, tres veces ganadora del grupo 2, y Hillstar, ganador del Canadian International Stakes (G1T) de 2014.

Es su primer libro se vendieron 117 lotes de 130 ofrecidos con una tasa de liquidación del 90%. Las ventas brutas totalizaron 40.419.000 guineas (US$56.869.533), ligeramente por debajo de las 42.680.000 guineas del año pasado en el primer día del Libro 1. El promedio de 323.350 guineas (US$454.953) y la mediana de 210.000 guineas (US$295.470) también mostraron una ligera disminución interanual.