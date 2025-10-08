Hija de Mo Donegal fue la más costosa en la primera sesión de la Venta de Yearlings de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 7 de octubre se dio la primera sesión de la Venta de Yearlings de octubre, en la cual una potra, hija de Mo Donegal fue la más costosa durante la sesión inaugural de la Venta de Yearlings de octubre.

Hija de Mo Donegal encabezó la venta en Ocala Breeders’ Sales Octubre

El Hip 177 que identificó encabezó las ventas durante el primer día de competición de octubre, la potra castaña, hija de Mo Donegal, terminó la jornada en cabeza al obtener $240,000 del agente de pura sangre Christophe Nouvellet, en nombre de Dream With Me Florida LLC, para liderar la sesión.

Criada por Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC, esta potra castaña tiene un pedigrí que avala su elegante porte, ya que es hija de la yegua Speightstown, On the Good List, media hermana de la ganadora de Grado 1, Dunbar Road. La familia de hembras cuenta con una rica trayectoria de éxitos, incluyendo a la ganadora de Grado 1, Secret Status, la ganadora de múltiples stakes de grado, Private Mission, y la ganadora de grado, Alumni Hall, también en la lista.

Al final de la primera sesión, 146 ejemplares cambiaron de manos por $3,255,600, incluyendo ventas privadas. El precio promedio fue de $22,299, con una mediana de $15,000. Setenta caballos no alcanzaron su reserva, lo que resultó en una tasa de RNA del 32%.

Kaizen Sales lideró a los consignatarios, vendiendo 18 caballos por un total de $605,000. DiBello Racing Stables fue el principal comprador, con ingresos brutos de $255,000 en tres compras.

El año pasado, se ofrecieron 55 caballos menos en la primera sesión, cuando 104 caballos se vendieron por $1,713,900, con un promedio de $16,480 y una mediana de $10,000. La tasa de RNA fue del 35%, lo que representa a los 57 caballos que no alcanzaron su reserva. El precio más alto del primer día fue de $75,000 por un hijo de Yaupon.

La sesión final de ventas de octubre comienza el 8 de octubre a las 12 p. m., hora del Este, con las caderas 301 a 551 listas para dirigirse al ring.