Esposa de José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se enfrenta a Liliana Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

La polémica familiar en torno a José Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘El Puma’, se reavivó esta semana luego de su reciente expulsión de un avión, un incidente que llevó a su hija Liliana Rodríguez a cuestionarlo públicamente.

En Instagram, la actriz y cantante criticó que su progenitor viajaba solo a sus 82 años, lanzándole claramente una punta a su esposa Carolina Pérez y a su hija menor, la también actriz Génesis Rodríguez.

El reclamo de Liliana Rodríguez

El conflicto comenzó cuando el cantante fue obligado a abandonar un vuelo de la aerolínea American Airlines por decisión del jefe de tripulación. En las imágenes difundidas por pasajeros, se ve cómo le exigen bajar del avión de forma abrupta.

El desencuentro se convirtió en un escándalo mediático, y horas más tarde, ‘El Puma’ publicó un video relatando su versión y denunciando lo que consideró “una humillación”.

Ante tamaña controversia, Liliana, quien mantiene una relación distante con su padre, envió un mensaje en redes sociales aludiendo al episodio. Su frase: “Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?”, generó especulaciones respecto al cuidado de su padre.

La inesperada respuesta de la esposa de 'El Puma'

La calma duró poco y al poco tiempo, la esposa del cantante, Carolina Pérez, decidió romper el silencio. A través de un comunicado difundido en el programa de Univisión “Siéntese Quien Pueda”, expresó sin medias tintas su molestia por lo dicho por Liliana.

“Realmente no puedo decir esta palabra en televisión”, comentó la presentadora Kerly Ruiz, refiriéndose al calificativo que le daría. Pero su mensaje fue claro: “Para nosotros tú no eres importante. Nosotros somos una familia muy unida”.

Carolina defendió que lo realmente relevante en este momento es la salud de ‘El Puma’ y que el revuelo en redes le ha causado estrés. Enfatizó que su preocupación debía estar en el bienestar del padre, no en cuestionamientos que ella considera fuera de lugar.

“El Puma estaba trabajando y lo que debería preocuparte es la salud de tu padre, que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales, lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado”, fueron las palabras de Pérez.

Liliana, por su parte, reiteró a través de otro mensaje que su única intención fue preocuparse por su padre y su bienestar. Y aunque no hay indicios de reconciliación cercana, dejó claro que su denuncia nace desde el cariño y posiblemente desde el resentimiento.