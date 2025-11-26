Sale a la luz video del momento exacto que es arrestado William Levy

Suscríbete a nuestros canales

La cadena de televisión Telemundo difundió el video en el que William Levy es esposado por las autoridades de Broward, Florida, luego de protagonizar un escándalo en un restaurante, en abril de 2025.

A 7 meses de haber sido detenido, sale a la luz el momento exacto que el actor se enfrenta cara a cara con la policía. En el material se escucha al cubano insistir en su inocencia: “No he hecho nada”.

A pesar de su aclaración, el oficial le refuta que se le pidió que se fuera y no lo hizo, desacatando la orden del dueño del local. Sin comprender la situación, Levy cuestionó: “¿Quién me dijo que me tenía que ir?”.

La insistencia del galán no dio resultado y fue apresado por el agente para luego subirlo a la patrulla. Su caso saltó a los medios de comunicación, siendo uno de los grandes escándalos en la carrera del actor.

Cierran caso de William Levy

William Levy fue admitido en el Misdemeanor Diversion Program, destinado a personas que enfrentan una falta menor por primera vez.

“El acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”, informó Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor.

Según un fichado del 29 de septiembre, William Levy cumplió con todo lo establecido del programa, por lo que los cargos fueron retirados.