Javier Báez rompe sequía de dos participaciones en postemporada sin jonrones

El campocorto boricua de los Tigres de Detroit, Javier Báez, despachó este miércoles su primer cuadrangular de la postemporada 2025, en el encuentro ante los Marineros de Seattle. Compromiso que se llevó a cabo en el Comerica Park, casa del conjunto de Michigan, ante 37.069 aficionados.

El jugador puertorriqueño no conectaba jonrón desde el pasado 18 de octubre de 2017, ante los Dodgers de Los Ángeles, cuando era parte de los Cachorros de Chicago.

El batazo de Javier Báez

Corría la parte baja de la sexta entrada, cuando el jugador puertorriqueño llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del derecho venezolano Eduard Bazardo. Para ese momento, el compromiso se encontraba cinco (5) carreras por tres (3) a favor de los locales.

Con dos outs en la pizarra, corredor en la intermedia y en cuenta de una mala cero buenas, Bazardo dejó un slider de unas 82 millas por hora colgada en todo el centro del homeplate, lanzamiento que Javier Báez no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

Sus números

Javier Báez se encuentra en la sexta postemporada de su carrera, primera con el conjunto de Detroit. El versátil jugador tiene un promedio vitalicio de .243, con 36 hits, seis jonrones y 19 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .346/.370/.500 (Avg/Obp/Slg); en 26 apariciones al bate, el boricua ha conectado nueve imparables, un cuadrangular, anotado dos e impulsado cinco. Ha recibido un boleto y se ha ponchado en par de ocasiones.