Mira lo que dijo Kenny McPeek con respecto del destino de la campeona Thorpedo Anna

Durante la jornada de este miércoles en el hipódromo de Keeneland, donde celebra otra jornada de carrera, el destacado periodista Scott Hazelton, del canal de noticias FanDuel y comentarista oficial del hipódromo ubicado en Lexington, a través de la cuenta red social "X" tuvo la oportunidad de entrevistar al entrenador Kenny McPeek, sobre el futuro y estado de salud del Caballo del Año, Thorpedo Anna, que viene de fracasar el pasado domingo en el Spinister G1.

Thorpedo Anna un futuro prometedor

Este domingo 4 de octubre se corrió en el hipódromo de Keeneland, ubicado en Lexington, Kentucky, la edición 70 del Juddmonte Spinister S. (G1) en distancia de 1.800 metros. Esta prueba atrajo al Caballo del Año, Thorpedo Anna y a la potra Nitrogen, que acapararon la máxima atención de todas las selectivas que se disputaron este fin de semana camino al Campeonato de Criadores 2025.

El Spinister S. (G1) de $650,000 otorgó un puesto a la Breeders’ Cup Distaff (G1) a la sorprendente Gin Gin, que significó un batacazo en la prueba tras ganar de punta a punta, la misma en crono de 109”3. Con la monta de Luis Sáez, controló a Thorpedo Anna, que la persiguió durante todo el recorrido sin poderla comprometer, para finaliza cuarta y casi abandonando la carrera.

La actuación de la yegua entrenada por Kenny McPeek, Thorpedo Anna, se dirigió al “Barn” establo donde está hospedada el Caballo del Año. En el video se muestra que junto a su cuidador Kenny, expresa su preocupación por la carrera de su entrenada.

En la grabación realizada para su cuenta de “x”, indica que: Nos reuniremos y analizar la actuación de Thorpedo Anna, incluyendo análisis de laboratorio en días próximos, porque salió bien del endoscopio realizado postcarrera. El bienestar de la yegua es más importante que California, y si esta fue su última carrera, así será.

De igual manera, indicó: Para todos los que están preocupados por ella, pueden estar tranquilos. Vamos a contemplar los próximos pasos y no vamos a tener prisa. Ella nos ha entregado todo, y estamos muy orgulloso su gran trabajo en la pista.

Como bien se indicó al comienzo, el entrenador Kenny McPeek, indicó a Scott Hazelton, del canal de noticias FanDuel, que la yegua esta en optimo estado y que es hora de un merecido descanso, luego de la campaña de alta y bajos durante la temporada 2025. De igual manera: "Creo que la idea es que probablemente esa fue su última carrera", indicó para finalizar.