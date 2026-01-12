El insólito comentario de Ninel Conde que desató la furia del público

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, también conocida como ‘El Bombón Asesino’, volvió a ganarse el repudio del público tras una declaración para el programa “Hoy” acerca de su aspecto físico.

Para nadie es un secreto que, a lo largo de los años Ninel ha transformado visiblemente su apariencia, lo que a muchos no le ha gustado y afirman que “está abusando” de los retoques estéticos. Ante ello, Conde envió una contundente respuesta a sus detractores.

El contexto detrás del comentario de Ninel Conde

La polémica se originó cuando Ninel fue abordada por periodistas con preguntas sobre las críticas que ha recibido en los últimos años, especialmente por el cambio en el color de sus ojos y otros aspectos de su físico que han generado comentarios públicos.

En tono relajado, ella respondió con la frase que inmediatamente se volvió tendencia: “No hay mujeres feas, hay sin presupuesto”. Aunque su intención, según explicó, era utilizar el humor para desviar la atención, muchos no tardaron en señalarla.

Reacciones en redes sociales

Tras el comentario, las plataformas digitales ardieron en respuestas. Algunos internautas reaccionaron con ironía y humor, sosteniendo mensajes como: “Gracias a Dios que no tengo presupuesto”, mientras otros calificaron la frase como un comentario superficial y ofensivo.

“De lo que me ha salvado la pobreza”, “No sé qué tiene Ninel en la cabeza” y “Ella y su realidad bien alterada”, fueron otros de los mensajes que enviaron sus detractores.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la artista, argumentando que su respuesta fue simplemente una forma de enfrentar con ligereza la crítica constante a su aspecto, y que el humor forma parte de su personalidad mediática.