Wendy Guevara “arrastra” a Ninel Conde por invalidar su identidad de género

Lo que comenzó como un comentario aparentemente inocente de Ninel Conde, se ha transformado en un debate viral que ha puesto a Wendy Guevara en el centro de la polémica, una vez más defendiendo su identidad de género.
La controversia se desató cuando Ninel Conde, la tercera eliminada de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, hizo una declaración que muchos consideraron un ataque directo a Guevara.
“Ninguna mujer ha ganado el reality”, afirmó la llamada “Bombón Asesino” durante una entrevista. Su declaración desató indignación entre los seguidores de Wendy Guevara, interpretándose como que invalida su identidad de género.
Wendy Guevara no se queda callada
La respuesta de la ganadora de la primera edición del reality show no se hizo esperar. Durante una transmisión en vivo mientras se maquillaba, la creadora de contenido abordó el tema de manera directa y sin rodeos.
Dejó claro que no permitirá que nadie minimice su victoria ni su identidad. Desde siempre se ha mostrado sin caretas y ha defendido su causa.
“Yo escojo mis batallas, yo me pelearía con Mayito o con Maripili, mi comadre que ya ganó una casa de los famosos con esta Ivonne Montero, con ganadoras, no voy a estar peleando con quienes no ganaron y quedaron ardidos”, sentenció.
“¿Creen que me van a tirar el evento con mil 200 conectados? No, si me voy a pelear es con quien sean ganadores”, agregó. Muchos consideran esto como una respuesta directa a Ninel Conde.