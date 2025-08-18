La Casa de los Famosos México: Ninel Conde eliminada de la competencia

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este domingo 17 de agosto la actriz, modelo y cantante mexicana Ninel Conde fue la tercera eliminada del reality, “La Casa de los Famosos México”. Aunque la intérprete de “El Bombón Asesino”, era una de las participantes más conocidas y populares, el público no votó para se quedara una semana más en el show.

Salida del show

En el comienzo de la semana Ninel había sido nominada junto a Luis Rodríguez “Guana”, Alexis Ayala, Facundo y Mar Contreras, con esta última había sostenido fuertes altercados en la casa, y como dato curioso fueron las dos últimas en estar en la placa.

Finalmente, Ninel fue la eliminada de la semana y Mar sigue en la competencia por el jugoso premio de cuatro millones de pesos.

La actriz de “Rebelde”, soltó algunas lágrimas cuando fue recibida en el estudio principal por la conductora Galilea Montijo, expresando su tristeza por estar lejos de su amiga y compañera del reality, Elaine Haro.

“Yo voy a estar bien, voy a estar con mi esposo, con mis hijos, me voy a mi paraíso. Los estaré apoyando, los amo, disfruten y sean fuertes hablando con la verdad”, expresó con tristeza la mexicana de 48 años.

Favorita

Conde se había perfilado como la gran rival a vencer en la competencia, ya que, con su carrera en la televisión mexicana y latina, cuenta con una gran cantidad de seguidores, que pudieron haber votado por ella en las eliminaciones.

Sin embargo, su mala actitud y problemas con otros compañeros la hicieron ganarse el rechazo de muchos espectadores de show, que la tildaron de “grosera y problemática”, influyendo en la votación final.