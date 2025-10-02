Huracán Humberto: El fenómeno más peligroso de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Humberto se ha intensificado en el Atlántico, convirtiéndose en uno de los ciclones más amenazantes de la temporada. Con vientos sostenidos que alcanzan los 260 kilómetros por hora, este huracán de categoría 5 representa un grave riesgo para varias regiones en los próximos días.

Según los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Humberto se desplaza hacia el norte y se espera que, a partir del martes por la noche, pase al oeste de Bermudas. Sin embargo, su influencia ya se siente en diversas áreas del Caribe y la costa este de Estados Unidos.

El NHC ha alertado sobre las marejadas generadas por el huracán, que impactarán a las Islas Vírgenes, Puerto Rico, Bermudas y el norte de las Islas de Sotavento. Para este lunes, se anticipa que el fuerte oleaje también afecte la costa este de EEUU, lo que podría generar condiciones peligrosas en playas y puertos.

La tormenta Imelda: Un nuevo riesgo en el horizonte

Mientras Humberto avanza, los meteorólogos están monitoreando una depresión tropical que se ha formado entre Cuba y las Bahamas. Este sistema tiene el potencial de convertirse en la tormenta Imelda en las próximas horas. Se prevé que alcance la categoría de huracán entre este lunes y el martes, trayendo consigo lluvias intensas y vientos que podrían afectar especialmente a Florida y los estados del sureste estadounidense.

El NHC ya ha emitido una alerta de tormenta tropical para la costa este de Florida, abarcando desde Palm Beach hasta Volusia. Además, se han recomendado precauciones en Carolina del Sur y Carolina del Norte, donde los gobernadores han declarado el estado de emergencia ante la posible llegada de este nuevo ciclón.

Regiones en alerta: ¿Dónde debemos estar atentos?

Las siguientes áreas deben mantenerse en estado de alerta debido a la inminente llegada del huracán Humberto y la posible formación de la tormenta Imelda:

• Puerto Rico y el Caribe Oriental: En riesgo por marejadas y fuertes lluvias.

• Bermudas: Debido a la proximidad del huracán Humberto.

• Florida y el Sureste de EEUU: Donde la tormenta Imelda podría impactar.

• Carolina del Sur y Carolina del Norte: Ya en estado de emergencia preventiva.

La situación es crítica con la llegada del huracán Humberto y la amenaza adicional de la tormenta Imelda. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y a seguir las recomendaciones de seguridad para enfrentar estos fenómenos meteorológicos.