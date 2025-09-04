Estados Unidos: Triple amenaza de huracanes y tormentas se aproxima, ¿quiénes son los afectados?

La temporada de huracanes en Estados Unidos y regiones aledañas continúa activa, y actualmente tres fenómenos generan alerta: la onda tropical Gabrielle en el Atlántico y los huracanes Lorena y Kiko en el Pacífico. Cada sistema presenta distintos niveles de amenaza y se mantiene bajo vigilancia constante por parte del Centro Nacional de Huracanes (NOAA).
Por su parte, la onda tropical Gabrielle se encuentra al suroeste de Cabo Verde y avanza hacia el oeste a 24 km/h. Aunque la presencia de aire seco podría limitar su fortalecimiento, los meteorólogos estiman que podría convertirse en tormenta tropical este fin de semana.
En paralelo, Lorena se aproxima a la costa mexicana, generando lluvias intensas y riesgos de inundaciones en Baja California y Sonora. Asimismo, Kiko se dirige hacia Hawái, donde se espera que se acerque a las islas en los próximos días.
Áreas más afectadas
-
México: Baja California y Sonora enfrentan posibles inundaciones y deslizamientos por Lorena.
-
Hawái: Kiko podría provocar vientos fuertes y marejadas.
-
Atlántico: Gabrielle, aunque en formación, requiere atención especial en islas del Caribe y la costa este de Estados Unidos.
Estas regiones deben permanecer alertas y preparadas ante cualquier eventualidad.
Recomendaciones de seguridad y preparación
Las autoridades sugieren a la población:
-
Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos y botiquín de primeros auxilios.
-
Asegurar ventanas, puertas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
-
Mantenerse informados a través de canales oficiales como el NOAA o autoridades locales.