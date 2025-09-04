CLIMA

Estados Unidos: Triple amenaza de huracanes y tormentas se aproxima, ¿quiénes son los afectados?

Las autoridades y la población deben mantenerse informadas para tomar decisiones preventivas.

Por Jessica Molero Gómez
Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 11:28 am
EEUU Triple amenaza de huracanes
Foto: Cortesía
La temporada de huracanes en Estados Unidos y regiones aledañas continúa activa, y actualmente tres fenómenos generan alerta: la onda tropical Gabrielle en el Atlántico y los huracanes Lorena y Kiko en el Pacífico. Cada sistema presenta distintos niveles de amenaza y se mantiene bajo vigilancia constante por parte del Centro Nacional de Huracanes (NOAA)

Por su parte, la onda tropical Gabrielle se encuentra al suroeste de Cabo Verde y avanza hacia el oeste a 24 km/h. Aunque la presencia de aire seco podría limitar su fortalecimiento, los meteorólogos estiman que podría convertirse en tormenta tropical este fin de semana. 

En paralelo, Lorena se aproxima a la costa mexicana, generando lluvias intensas y riesgos de inundaciones en Baja California y Sonora. Asimismo, Kiko se dirige hacia Hawái, donde se espera que se acerque a las islas en los próximos días.

Áreas más afectadas

  • México: Baja California y Sonora enfrentan posibles inundaciones y deslizamientos por Lorena.

  • Hawái: Kiko podría provocar vientos fuertes y marejadas.

  • Atlántico: Gabrielle, aunque en formación, requiere atención especial en islas del Caribe y la costa este de Estados Unidos.

Estas regiones deben permanecer alertas y preparadas ante cualquier eventualidad.

Recomendaciones de seguridad y preparación

Las autoridades sugieren a la población:

  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos y botiquín de primeros auxilios.

  • Asegurar ventanas, puertas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

  • Mantenerse informados a través de canales oficiales como el NOAA o autoridades locales.

