Conozca los días que los bancos en Estados Unidos cerrarán

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre los días feriados no seguidos que generarán cierre masivo de bancos en lo que queda del año 2025. Estas interrupciones afectarán a las instituciones financieras como: Bank of America, Chase, Wells Fargo, Capital One, Truist y Citibank.

Cuáles servicios funcionarán en los feriados

Durante los cinco feriados federales que restan en el año, los bancos no prestarán servicio en las sucursales físicas, así que los ciudadanos deberán tomar sus previsiones para para realizar trámites en taquillas y asesores. solo quedarán en funcionamiento los cajeros automáticos y las plataformas digitales.

Aunque no todos los bancos tendrán los mismo servicio en operación. Así que los ciudadanos deben informarse con sus respectivas sucursales para conocer cuáles quedarán en funcionamiento.

De acuerdo con el cronograma federal de feriados, en total los bancos no abrirán sus puertas durante 96 horas en lo que resta de 2025. Estos son los cuatro días que no habrá operaciones bancarias por taquilla:

Lunes 13 de octubre: Columbus Day

Columbus Day Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Día de los Veteranos Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Día de Acción de Gracias Jueves 25 de diciembre: Navidad

Otras instituciones que no operarán en los feriados

Asimismo, hay otras instituciones en Estados Unidos que se rigen por el cronograma federal de feriados y por tal motivo no prestarán servicios esos días. Los entes son los siguientes: