Bank of America cerrará sus 3.800 sucursales durante 24 horas, conozca los motivos

Bank of America anunció el cierre de todas sus sucursales en EEUU por un lapso de 24 horas, debido a la conmemoración del “Labor Day” o Día del Trabajo. La medida responde al feriado contemplado en el calendario de la Reserva Federal y se celebra el primer lunes de septiembre.
¿Cuáles servicios serán suspendidos?
Los usuarios no podrán acudir a las sedes para acceder a los servicios financieros, porque permanecerán cerradas durante este día.
No obstante, los clientes tendrán a su disposición los cajeros automáticos habilitados en el territorio estadounidense. De este modo, podrán corroborar su saldo actual, retirar efectivo o pagar su tarjeta de crédito de BOFA.
Los servicios electrónicos se mantendrán activos, para gestionar diversas operaciones. Aunque las transacciones financieras serán procesadas en siguiente día hábil, como es habitual. Por ende, exhortamos a las personas a tomar las medidas preventivas al respecto.
Otros feriados en 2025
Los clientes deben conocer los próximos feriados bancarios de 2025 y así evitar demoras en sus diferentes pagos:
-
Lunes 13 de octubre: Día de la Raza
-
Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos
-
Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias
-
Jueves 25 de diciembre: Navidad
Las fechas están establecidas en el calendario de la Reserva Federal. Los usuarios pueden verificar la información directamente en el sitio web de las diversas entidades bancarias.
Recomendaciones
-
Se sugiere a las personas esperar uno o dos días después del feriado para gestionar sus pagos de manera oportuna.
-
También, pueden cancelar sus facturas o servicios con antelación.
-
Recuerde que los pagos recibidos en las entidades bancarias el día anterior al festivo se procesarán de inmediato.
-
Los cierres de las sucursales podrían afectar a quienes tengan programados la cancelación de hipotecas, tarjetas de crédito o rentas durante los primeros días del mes.
-
Si el feriado federal es un sábado, las entidades bancarias abrirán el viernes anterior y si es domingo, suspenderán la atención el lunes.
-
Las sucursales retomarán sus actividades el día siguiente después del feriado.