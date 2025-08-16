Bank of America cerrará sus 3.800 sucursales durante 24 horas, conozca los motivos

Suscríbete a nuestros canales

Bank of America anunció el cierre de todas sus sucursales en EEUU por un lapso de 24 horas, debido a la conmemoración del “Labor Day” o Día del Trabajo. La medida responde al feriado contemplado en el calendario de la Reserva Federal y se celebra el primer lunes de septiembre.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles servicios serán suspendidos?

Los usuarios no podrán acudir a las sedes para acceder a los servicios financieros, porque permanecerán cerradas durante este día.

No obstante, los clientes tendrán a su disposición los cajeros automáticos habilitados en el territorio estadounidense. De este modo, podrán corroborar su saldo actual, retirar efectivo o pagar su tarjeta de crédito de BOFA.

Foto: Referencial / Cortesía

Los servicios electrónicos se mantendrán activos, para gestionar diversas operaciones. Aunque las transacciones financieras serán procesadas en siguiente día hábil, como es habitual. Por ende, exhortamos a las personas a tomar las medidas preventivas al respecto.

Otros feriados en 2025

Los clientes deben conocer los próximos feriados bancarios de 2025 y así evitar demoras en sus diferentes pagos:

Lunes 13 de octubre: Día de la Raza

Martes 11 de noviembre: Día de los Veteranos

Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Las fechas están establecidas en el calendario de la Reserva Federal. Los usuarios pueden verificar la información directamente en el sitio web de las diversas entidades bancarias.

Recomendaciones