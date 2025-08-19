Guerra en Ucrania: Putin y Zelenski aceptan la propuesta de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Europa ha estado al borde de un conflicto bélico que involucre a varios países debido a la invasión militar de Rusia a Ucrania desde 2022. Esta situación generó que varios países impulsen una paz entre ambas naciones. Objetivo que parece estar cerca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró pactar con sus homólogos Vladimir Putin y Volodimir Zelenski una reunión para llegar al menos a un "alto al fuego" temporal.

Reunión entre Trump y Zelenski

Trump se reunió este lunes 18 de agosto con Zelenski en la Casa Blanca, la última vez que éste último visitó el Despacho Oval terminó contradiciendo la propuesta de Trump.

"Tuve una excelente reunión en la Casa Blanca con distinguidos invitados: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte", comentó Trump en la plataforma digital Truth Social.

Aunque hay una intención para que los países en conflicto se reúnan, no se ha definido el lugar ni la fecha para que se pueda realizar el encuentro diplomático de alto nivel que le podría poner fin a la guerra.

Putin responde a la solicitud de un encuentro

Recordemos que previo a esta reunión entre el presidente de Ucrania y EEUU, Trump había tenido una con Putin el pasado viernes donde presentó la propuesta de un encuentro entre los involucrados y Estados Unidos como mediador del conflicto.

Trump detalló en la publicación de la red social que todas las partes están "satisfechas con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky", agregó.

Recordemos que la semana pasada Putin señaló que estaría dispuesto a una eventual reunión con Zelenski por primera vez desde que inició la guerra. Asimismo, propuso que la próxima reunión con Trump sea en territorio ruso, lo cual, el estadounidense consideró aceptable. Esto abre el abanico de un posible lugar para que se realice el encuentro por la paz.