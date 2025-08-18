Estados Unidos prohibirá visas a mexicanos, argentinos y extranjeros que no pasen prueba obligatoria

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado que se establecerá una nueva condición obligatoria para la aprobación de visas a ciudadanos extranjeros. La medida alcanzará a solicitantes de países como México, Argentina, Venezuela y muchas otras naciones de la región, lo que ha generado gran expectativa entre quienes desean ingresar legalmente al país.

El punto central de esta normativa es una prueba de cumplimiento obligatorio, que se sumará a los requisitos ya conocidos, aquellos que no la aprueben verán rechazada automáticamente su solicitud, sin importar si cumplen con otros documentos. El objetivo, según fuentes oficiales, es reforzar la seguridad migratoria y garantizar que solo quienes pasen este filtro puedan recibir la visa.

Principales requisitos que deberán cumplir los solicitantes

Además de esta nueva condición, los solicitantes deberán seguir demostrando lo habitual:

Documentación personal vigente.

Prueba de solvencia económica.

Motivos claros de viaje, ya sea turismo, estudios o trabajo.

Historial limpio ante las autoridades estadounidenses.

¿Qué pasará con quienes no superen la prueba?

Los ciudadanos que no logren aprobar el examen enfrentarán una prohibición inmediata de visado, lo que impedirá cualquier intento de ingreso al país. Incluso si presentan nuevamente una solicitud, deberán esperar a una próxima convocatoria y cumplir con el requisito desde cero.

El anuncio ha despertado preocupación en miles de solicitantes latinoamericanos, especialmente en México y Argentina, donde la demanda de visas estadounidenses es alta. Expertos señalan que este cambio busca reducir riesgos, pero al mismo tiempo podría complicar los planes de quienes tenían previsto viajar en los próximos meses.