Obtenga comida gratis en Florida del 13 al 18 de octubre ¿Dónde serán las jornadas?

Feeding Tampa Bay es un banco de alimentos que combate el hambre en 10 condados del estado de Florida. Del 13 al 18 de octubre, realizarán 32 entregas de despensas para respaldar a las familias de escasos recursos. Para participar deberá acudir a las ubicaciones en el horario establecido, además completar un registro sencillo que incluye nombre y apellido, código postal y número de integrantes del núcleo familiar.
Jornadas del 13 al 18 de octubre
Lunes 13 de octubre
9:00 a 11:00 am | Polk: Tabernacle of Praise Christian Center: en 1302 33rd St NW, Winter Haven, FL 33881.
1:00 a 3:00 pm | Pinellas: The Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
Deberá solicitar una cita directamente en el sitio web de Feeding Tampa Bay.
Martes 14 de octubre
- 9:00 a 11:00 am |Pinellas: The Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
Para ello, deberá realizar una cita con antelación en: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome
- 5:30 a 7:00 pm | Polk: Mulberry RCMA: en 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860.
Miércoles 15 de octubre
- 8:30 a 10:30 am | Hillsborough: Tampa Underground, Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603.
Para retirar el boleto deberá presentarse en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, justo debajo del elevado. Los artículos serán retirados en 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603.
9:00 a 10:30 am | Sumter: Lake Panasoffkee Methodist Church en 589 N Country Rd, Lake Panasoffkee, FL 33538.
2:00 a 3:00 pm | Polk: House of Refuge en 640 Burns Ave., Lake Wales, FL 33853.
2:00 a 3:00 pm | Polk: St. Mary’s Primitive Baptist Church: en 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844.
2:00 a 4:00 pm | Pinellas: The Market at Feeding Pinellas en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
Deberá formalizar una cita previamente en el siguiente enlace: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome
4:30 a 6:00 pm | Polk: Crystal Lake Elementary en 700 Galvin Dr, Lakeland, FL 33801.
4:30 a 6:00 pm | Hillsborough: Harvest Hope Park en 13704 N. 20th St. Tampa, FL 33613.
Jueves 16 de octubre
- 9:00 a 11:00 am | Pinellas: The Market at Feeding Pinellas en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
Su cita deberá ser programa en el sitio web de Feeding Tampa Bay.
9:30 a 11:00 am | Highlands: Hands for Homeless en 106 N Butler Ave. Avon Park, FL 33825.
1:00 a 3:00 pm | Pinellas: The Market at Feeding Pinellas: en 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709.
Recuerde concentrar su cita en línea para retirar su despensa de alimentos y garantizar su participación en la jornada.
Viernes 17 de octubre
8:00 a 10:30 am | Pasco: Gulfview Grace Church: en 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668.
10:00 am a 12:00 del mediodía | Hardee: Caring People Recovery Center: en 5207 Doyle Parker Ave. Bowling Green, FL 33834.
2:00 a 3:00 pm | Polk: Mulberry Community Service Center: en 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860.
Sábado 18 de octubre
9:00 a 11:00 am | Highlands: First United Methodist Church of Sebring en 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870.
9:30 a 11:00 am | Pinellas: Positive Impact: en 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.
9:30 a 11:30 am | Hillsborough: Dover Advent Christian Church: en 14202 Downing St. Dover, FL 33527.