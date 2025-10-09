Despensas de alimentos gratis en California del 10 al 17 de octubre

California Food Bank es una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir el hambre en el estado a través de la entrega de despensas alimentarias gratis, dirigidas a las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.
Del 10 al 17 de octubre, los interesados podrán acudir a diversas ubicaciones para recibir una variedad de productos frescos y saludables. La información suele ser difundida mediante el portal web del CCFB. Para ser beneficiado solo deberá proporcionar su nombre y apellido, código postal y número de integrantes del núcleo familiar.
Entregas de alimentos del 10 al 17 de octubre
10 de octubre
-
10:00 am a 1:00 pm | En Feed My Sheep
-
1:00 pm a 3:00 pm | En Oak Hills Church
-
2:00 pm a 4:00 pm | En Valley Voices – Avenal
11 de octubre
-
8:30 am a 11:00 am | En Faith Community Church y ACTS Foundation
13 de octubre
La jornada se realizará en las siguientes ubicaciones: Catholic Charities, Del Rey Community Center y The Salvation Army.
14 de octubre
- 6:30 a 8:30 am | En Hope Lutheran Church, Saints Community Church y Westside Elementary School.
15 de octubre
Debe movilizarse a Coalinga (Chapel Grace), Malaga Community Center y Family Health Care Network (Goshen), donde le otorgarán una variedad de alimentos nutritivos.
16 de octubre
En the Salvation Army (Visalia) y Westside Youth Center.
17 de octubre
Deberá presentarse en EOC Parlier, The Salvation Army (Hanford y Calwa) y Rapto Divino.
Información adicional
-
No deberá cancelar monto alguno, ni realizar un registro previo para recibir los alimentos.
-
Cada mes, los habitantes de California pueden optar por las despensas variadas debido a que se trata de un programa permanente.
-
Para obtener mayor información puede acceder al sitio web oficial de CCFB, donde publican el calendario oficial de distribución.