Despensas de alimentos gratis en California del 10 al 17 de octubre

De este modo, las familias son respaldadas garantizando una alimentación nutritiva 

Por

Meridiano

Jueves, 09 de octubre de 2025 a las 07:03 pm
Foto: Referencial / Cortesía
California Food Bank es una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir el hambre en el estado a través de la entrega de despensas alimentarias gratis, dirigidas a las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

Del 10 al 17 de octubre, los interesados podrán acudir a diversas ubicaciones para recibir una variedad de productos frescos y saludables. La información suele ser difundida mediante el portal web del CCFB. Para ser beneficiado solo deberá proporcionar su nombre y apellido, código postal y número de integrantes del núcleo familiar.

Entregas de alimentos del 10 al 17 de octubre

10 de octubre

  • 10:00 am a 1:00 pm | En Feed My Sheep

  • 1:00 pm a 3:00 pm | En Oak Hills Church

  • 2:00 pm a 4:00 pm | En Valley Voices – Avenal

11 de octubre

  • 8:30 am a 11:00 am | En Faith Community Church y ACTS Foundation

13 de octubre

La jornada se realizará en las siguientes ubicaciones: Catholic Charities, Del Rey Community Center y The Salvation Army.

14 de octubre

  • 6:30 a 8:30 am | En Hope Lutheran Church, Saints Community Church y Westside Elementary School.

15 de octubre

Debe movilizarse a Coalinga (Chapel Grace), Malaga Community Center y Family Health Care Network (Goshen), donde le otorgarán una variedad de alimentos nutritivos.

16 de octubre

En the Salvation Army (Visalia) y Westside Youth Center.

17 de octubre

Deberá presentarse en EOC Parlier, The Salvation Army (Hanford y Calwa) y Rapto Divino.

Información adicional

  • No deberá cancelar monto alguno, ni realizar un registro previo para recibir los alimentos.

  • Cada mes, los habitantes de California pueden optar por las despensas variadas debido a que se trata de un programa permanente.

  • Para obtener mayor información puede acceder al sitio web oficial de CCFB, donde publican el calendario oficial de distribución.

