Despensas de alimentos gratis en California del 10 al 17 de octubre

California Food Bank es una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir el hambre en el estado a través de la entrega de despensas alimentarias gratis, dirigidas a las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

Del 10 al 17 de octubre, los interesados podrán acudir a diversas ubicaciones para recibir una variedad de productos frescos y saludables. La información suele ser difundida mediante el portal web del CCFB. Para ser beneficiado solo deberá proporcionar su nombre y apellido, código postal y número de integrantes del núcleo familiar.

Entregas de alimentos del 10 al 17 de octubre

10 de octubre

10:00 am a 1:00 pm | En Feed My Sheep

1:00 pm a 3:00 pm | En Oak Hills Church

2:00 pm a 4:00 pm | En Valley Voices – Avenal

11 de octubre

8:30 am a 11:00 am | En Faith Community Church y ACTS Foundation

13 de octubre

La jornada se realizará en las siguientes ubicaciones: Catholic Charities, Del Rey Community Center y The Salvation Army.

14 de octubre

6:30 a 8:30 am | En Hope Lutheran Church, Saints Community Church y Westside Elementary School.

15 de octubre

Debe movilizarse a Coalinga (Chapel Grace), Malaga Community Center y Family Health Care Network (Goshen), donde le otorgarán una variedad de alimentos nutritivos.

16 de octubre

En the Salvation Army (Visalia) y Westside Youth Center.

17 de octubre

Deberá presentarse en EOC Parlier, The Salvation Army (Hanford y Calwa) y Rapto Divino.

Información adicional