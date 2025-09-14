Calendario de comida gratis en Texas ¿Cómo obtener las despensas?

Suscríbete a nuestros canales

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en alianza con Caridades Católicas Dallas realizará entregas de despensas gratuitas del 15 al 20 de septiembre. Las personas interesadas podrán obtener alimentos frescos y saludables, y deberán proporcionar algunos datos personales, código postal de donde residen y el número de integrantes de la familia. De este modo, combaten el hambre y la inseguridad alimentaria en el estado

Para participar no es necesario pagar por la atención, ni registrarse previamente. Durante esta semana, se desarrollaron 37 jornadas en distintas ubicaciones, para respaldar a las familias americanas en el norte de Texas.

Es importante mencionar que la distribución será por orden de llegada, en el horario establecido. Por ende, se exhorta a presentarse a tempranas horas de la mañana, y agilizar el proceso de asignación.

Despensas de alimentos del 15 al 20 de septiembre

Lunes 15 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 16 de septiembre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church - West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:00 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Peer2Peer - Dallas, 75237

1:00 PM | St. Paul - Richardson, 75080

Miércoles 17 de septiembre

9:30 AM | St. Patrick-Denison - Denison, 75020

9:30 AM | Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

9:30 AM | Tyler Street Community Service Outreach - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | St. Francis-Lancaster - Lancaster, 75134

1:00 AM | Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza - Honey Grove, 75446

1:00 AM | Human Rights Initiative of North Texas - Dallas, 75204

1:00 AM | Cornerstone Church in Rowlett - Rowlett - 75088

Jueves 18 de septiembre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | City of Ferris - Ferris, 75125

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | My New House/ New Hope Baptist Church Ennis, 75119

1:00 PM | First Fellowship Baptist Church - Dallas, 75216

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Immaculate Conception - Corsicana, 75110

Viernes 19 de septiembre

9:30 AM | For the Nations Community Center - Garland, 75042

For the Nations Community Center - Garland, 75042 9:30 AM | Christ Embassy Farmers Branch - Carrollton, 75006

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Faith Fellowship Missionary Baptist Church Dallas, 75052

9:30 AM | Iglesia Episcopal San Bernabe - Garland, 75042

Sábado 20 de septiembre

9:30 AM | Holy Family - Irving, 75062

9:30 AM | Light Church - Mesquite, 75150

9:30 AM | Rapha's World Ministries - Richardson, 75081

9:30 AM | Springs Fellowship Church - Dallas, 75217

1:00 PM | El Shaddai-Irving - Irving, 75061

1:00 PM | Praise Embassy - Dallas, 75243

1:00 PM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

1:00 PM | Bruton Terrace Church of Nazareth - Dallas, 75217

Los interesados también pueden corroborar la información directamente en el sitio web del NTFB, donde difunden los detalles de las jornadas semanales, incluyendo su ubicación exacta y el horario de atención.