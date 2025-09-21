Belinda alarma a sus fans tras sufrir un accidente: se "rompió" una rodilla

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Belinda sorprendió al compartir con sus seguidores que sufrió una lesión importante en la rodilla izquierda, describiéndola como un “menisco roto” que le ha provocado dolor, bloqueo y la extracción de líquido de la articulación.

Las imágenes que publicó, algunas desde el hospital o con exámenes clínicos, encendieron preocupación y solidaridad en redes sociales.

¿Qué le pasó a Belinda?

En una de sus historias de Instagram, la mexicana escribió “menisco roto ” junto a fotografías donde se ve su rodilla vendada, con aparente inflamación, y una manguera conectada para drenar líquido acumulado.

Según la propia artista, la lesión es de carácter traumático aunque no dio detalles sobre cómo ocurrió.

Pese al dolor, Belinda ha dejado claro que sus compromisos profesionales siguen en pie. Afirmó que no cancelará sus funciones en el musical "Mentiras: All Stars", compromiso que considera “súper importante”. “Estaré bien para dar lo mejor de mí”, dijo, mostrando su determinación.

Tratamiento a seguir

De acuerdo con los reportes médicos compartidos indirectamente a través de la cantante, la lesión involucra el menisco (cartílago que actúa como amortiguador de la articulación de la rodilla) con desgarro. Además, le extrajeron líquido acumulado para aliviar presión.

El tratamiento de estas lesiones depende mucho de cuánto daño haya, de qué parte del menisco esté afectada, y de la inflamación asociada. Por lo pronto, 'Beli' parece estar en reposo parcial, con seguimiento médico, posiblemente fisioterapia y cuidados para evitar que la lesión empeore.

Las reacciones no se hicieron esperar: desde mensajes de aliento y buenos deseos, hasta preocupación pública por si las funciones de "Mentiras" se verían afectadas. Belinda se encargó de desmentir cancelaciones, pero sus fans siguen atentos.