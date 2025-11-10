Nicki Nicole y Lamine Yamal: se revelan los “verdaderos” motivos de su ruptura

Suscríbete a nuestros canales

Hace apenas cuatro meses, Nicki Nicole y Lamine Yamal anunciaban su romance con bombos y platillos, en medio del revuelo mediático que genera cualquier noviazgo entre una de las artistas más exitosas de Argentina y una de las jóvenes promesas más brillantes del fútbol mundial.

No obstante, hace unos días, confirmaron que, la pareja decidió poner fin al noviazgo. Pero lo que al principio parecía un “break” amable y sin dramatismos, en las últimas horas se convirtió en un torbellino de rumores, filtraciones y versiones cruzadas.

Lo que salió a la luz sobre Lamine y Nicki

El periodista Juan Etchegoyen en su programa al aire reveló que, según su fuente, la ruptura se gestó mucho antes de que se anunciara públicamente: “Siempre dije que lo que empieza mal, termina peor. Esta relación no fue sincera desde el inicio y lo sostengo”.

Asimismo, afirmó que, la familia del futbolista español no aceptaba el romance y, detalló que, “especialmente el padre y la abuela no querían conocerla”.

Yamal, de tan solo 18 años, habría concluido que la relación “no era un vínculo sano y le traía problemas”. Entre otros detalles, al parecer, uno de los detonantes fue el choque de agendas y estilos de vida.

Hay que recordar que, ella mantiene una rutina de fiesta, giras, grabaciones y él con la exigencia de brillar en un club gigante y prepararse para ser titular mundialista. El periodista mencionó: “Tiene 18 años y le encanta la fiesta, y eso no era compatible con tener una pareja”.

¿Hubo o no hubo infidelidad?

Aunque desde el círculo de Lamine Yamal se negó una infidelidad, tal como él mismo lo expresó al comunicar la separación, los rumores crecieron cuando se supo que presuntamente, Nicki Nicole habría iniciado el romance cuando aún tenía vinculación con otro artista.

Etchegoyen aseguró que “ella empezó a salir con el futbolista mientras estaba con Trueno”.