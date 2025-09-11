Nicki Nicole da reveladores detalles sobre su relación con Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

Nicki Nicole, la rapera argentina de 25 años, rompió el silencio este miércoles sobre su vínculo con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, de 18 años.

La confesión de Nicki Nicole

Tras semanas de especulaciones, rumores, y miradas furtivas captadas por fotógrafos, la cantante admitió estar “muy enamorada” al ser preguntada por la prensa en un desfile en Barcelona.

El anuncio no fue sólo verbal: su sonrisa lo dijo todo. Cuando el periodista le preguntó si era feliz “a nivel personal”, Nicki respondió sin titubeos: “Muy feliz. Estoy muy enamorada, muy feliz”.

El romance del momento

Aunque la confirmación formal vino hace pocas semanas, el romance ya llevaba tiempo filtrándose por pistas visuales y redes sociales. Yamal lo hizo oficial con una romántica foto en su Instagram Stories; aparecían abrazados, rodeados de pétalos de rosa y globos en forma de corazón.

Antes de esa publicación, los paparazzi ya los habían visto juntos en diversos lugares, como, en un yate, una discoteca, paseos por Mónaco, y hasta ella vistiendo la camiseta blaugrana en un partido del Barça. Cada paso alimentaba los rumores.

Claves en su relación

Durante la entrevista, la cantante de “Una Foto”, mencionó los ingredientes que considera esenciales para el amor: disfrute, sinceridad y compañerismo. Y todo eso, según ella, lo ha encontrado con el centrocampista del Barsa.

Además, reveló que está aprendiendo catalán gracias a su relación. Dijo que al igual que aprendió con Rosalía la expresión “t’estimo” (te amo en catalán), Lamine también le enseñó esa palabra. Detalles que suman puntos de ternura y acercan culturas.