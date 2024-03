Nicki Nicole abre su corazón para hablar sobre su ruptura con Peso Pluma: “Es difícil” (+Video)

Ha pasado más de un mes desde que el cantante mexicano Peso Pluma, dejó en ridículo a la rapera Nicki Nicole, luego de haber sido visto caminando de la mano con otra mujer que no era la argentina, con quien en su momento mantenía un romance que tenía enamorados a sus seguidores, por lo que no era para menos que el intérprete causara repudio entre los fanáticos.

Para Nicki, esta noticia le cayó como un balde de agua fría pues nunca recibió una explicación del azteca, sino que se enteró de la traición como todos los demás, gracias a las imágenes. Sin embargo, de acuerdo a posteriores declaraciones de la rapera en su Instagram, dejó entrever que las faltas de respeto venían desde antes. “Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo”, escribió.

¿Cuáles fueron sus últimos comentarios?

Recientemente, la cantante de “Mamichula” dio un concierto en Madrid, y también aprovechó de mantener un encuentro con la prensa. Como era de esperarse, fue abordada sobre el tema de su expareja, respuestas que no dudó ni un segundo en darlas. “La verdad es que sentí que todo era tan público que no podría hacerlo hecho de otra manera”, expresó.

“De mi parte tenía que decir lo que sentía y lo que me pasaba. La gente ya lo sabía y era incontrolable. Todo eso fue muy expuesto”, agregó la nacida en Rosario. Esta situación disgustó a Nicki, pues finalmente fue ella quien quedó por el piso. “Viste cuando se te mezcla lo privado con la exposición, porque sale mucha gente a decir: ‘Ah bueno, ahora van a hacer esto’ y como que salen a opinar y esas cosas, es difícil”, contestó.

Entre tanto, la argentina agradeció tener a sus fieles seguidores y gozar de una exitosa carrera, pues fueron los puntos que la ayudaron a recuperarse rápidamente. “Lo que más me ha sanado estos días es la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de mujeres felicitándome por el mensaje que envié”, precisó a la también exnovia del rapero Trueno.

Cabe recordar que, fue en noviembre del 2023 cuando confirmaron que mantenían una relación amorosa y le dieron la razón a todos los que venían oliendo que se traían algo entre manos. De allí en adelante, fueron vistos muy acaramelados y eventualmente manifestaban su amor por las redes sociales, lo que los convirtió en una de las parejas favoritas del momento, superando incluso a la de Karol G con Feid.