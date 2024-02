Nicki Nicole se quiebra al hablar de su ruptura con Peso Pluma (+Video)

A pocos días de su ruptura con el cantante Peso Pluma, la estrella argentina Nicki Nicole ofreció un concierto en Guatemala, donde ante miles de personas se conmovió tras recordar lo difícil que ha sido para ella este engaño que se ha vuelto mediático.

"Una foto", "Dispara", "Entre nosotros" y "Venganza", fueron algunos de los temas que se escucharon durante el show en el que la joven no demostró ni un segundo lo mal que la estaba pasando. Su profesionalismo en escena la llevó a dejarlo todo en tarima con su energía y capacidad para transmitir energías.

"Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas. Que estén acá hoy es un gran apoyo de verdad", expresó conmovida.

Hay que recordar que, a principios de esta semana comenzaron a correr a la velocidad de la luz unas imágenes del cantante de corridos tumbados junto a una modelo de nombre Sonia Sahar. Lo más impactante es que iban tomados de la mano como una feliz pareja y también se les vio con bastante química.

De manera insólita, la rapera se enteró de la traición mediante las redes sociales, cuando también le tocó ser espectadora de tal engaño por parte de su ahora expareja. "Cuando no te cuidan y no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió en su Instagram.