¡Que te perdone Dios! Captan a Peso Pluma y a Nicki Nicole “montándose los cachos” en público (+Videos)

En el pasado mes de noviembre, los jóvenes cantantes Peso Pluma y Nicki Nicole, confirmaron con un tierno beso que entre ellos existía más que una amistad, y es que, meses atrás ya se venía rumorando sobre una posible relación de ambos artistas, por lo que su confirmación captó la atención de todos. Desde entonces, su amorío es uno de los más populares del género urbano, aunque parece que todo llegó a su fin.

La mañana de este martes 13 de febrero, comenzó a correr como pólvora un video en el que se le ve al mexicano tomado de la mano con una mujer que no es su novia, luego de la celebración del Super Bowl 2024. Muy bien custodiado por su equipo de seguridad, el artista no pasó desapercibido y aunque fue abordado por un fanático, él no se molestó ni siquiera en devolverle el saludo y prefirió seguir caminando junto a la misteriosa morena.

Aunque uno de los escoltas del intérprete de “Ella baila sola” exigió al caballero que borrara el video, estaba más que claro que no existía esa posibilidad. De igual forma, también publicaron una fotografía en la que se les ve hablando muy cerca y se nota que el tapatío está feliz. Hasta el momento se desconoce quién es la nueva conquista de ‘La Doble P’, pero no cabe duda que es un mujerón lo que se gasta el hombre.

Ahora bien, el azteca no es el único culpable en esta historia, pues la cantante argentina también está haciendo lo suyo por otro lado. Hace unos días la pillaron en el Aeropuerto de Los Ángeles llegando de “manitas sudadas” junto a un hombre que obviamente no era Hassan Emilio (Peso Pluma). Al momento de percatarse que estaba siendo grabada, Nicki soltó rápidamente la mano del apuesto caballero y sonrió nerviosa.

Sin embargo y a diferencia de su pareja, la cantante de “Alma” sí conversó con las personas que se le acercaron y defendió a su pareja de las duras críticas que recibió por haberle arrojado una botella de agua a uno de sus fanáticos en pleno concierto. Asimismo, admitió que para el momento no había visto el video.

En las redes sociales destacan las habladurías que vienen haciendo desde que ambos le gritaron al mundo su amor, pues a la artista la tildan de “interesada” y que solo finge su amor por el cantante de corridos mexicanos, para “aprovecharse de su fama y su dinero”, por lo que este nuevo lío la hunde más en el lodo.