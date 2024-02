¿Se echó una plumita al aire? Peso Pluma da la cara y habla de los “cachos” que le pegó Nicki Nicole (+Confesión)

No cabe duda que los ánimos entre Peso Pluma y Nicki Nicole están muy caldeados a raíz de la presunta infidelidad por parte del cantante, quien salió de manitas sudadas con la modelo Sonia Sahar, dejando de lado la hermosa relación que traía con la argentina. El mismo día, la rapera afirmó que, había sido traicionada por su novio y además confesó que nunca la respetó.

Ahora, de acuerdo a una publicación de una cuenta farandulera, el cantante de corridos tumbados publicó en su historia de Instagram una imagen que sería la respuesta, un poco sarcástica, a todo lo sucedido con la intérprete de “Marisola”. En la foto que fue sacada de internet se lee: “No te fui infiel, te busqué en otros cuerpos”. Sin embargo, la imagen se trataría de un montaje por parte de algún internauta, pero no se puede negar que levantó el polvo en la mencionada red social.

“Yo creo que nos están metiendo un marketing al estilo Jerry di”, “Te vas a poner brava por un estado "el estado"”, “Nueva canción de peso pluma ft nicky nichole.... inventen una nueva forma de darse publicidad porfa!!”, “Y yo pensé que mi ex era cara de tabla”, “Lo declaro oficialmente presidente la labia...”, “Listo el nuevo tema, te busque en otro cuerpo”, “No vale se pasó de cara e’ tabla”, son parte de las opiniones de los usuarios.

Lo cierto del caso es que, hasta el momento el intérprete de “Bye” no ha dicho nada sobre lo que está pasando con Nicki y que lo tiene hasta el cuello, pues en las plataformas digitales ya le han dado hasta con el tobo por haber engañado a la joven con quien estaba formando un lindo romance y ya para el momento eran de las parejas favoritas del mundo espectáculo.

Por su parte, Sonia se quiso defender y admitió no conocer la situación sentimental de Hassan Kabande (Peso Pluma), por lo que no sabía que era un hombre “comprometido”. “Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero perdir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo”, comentó la influencer.