La mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole destapó la olla sobre la polémica

La mañana de este martes 13 de febrero, comenzó a correr como pólvora un video en el que se le ve al mexicano Peso Pluma tomado de la mano con una mujer que no es su novia Nicki Nicole, luego de la celebración del Super Bowl 2024. Muy bien custodiado por su equipo de seguridad, el artista no pasó desapercibido y aunque fue abordado por un fanático, él no se molestó ni siquiera en devolverle el saludo y prefirió seguir caminando junto a la misteriosa morena.

Aunque uno de los escoltas del intérprete de “Ella baila sola” exigió al caballero que borrara el video, estaba más que claro que no existía esa posibilidad. De igual forma, también publicaron una fotografía en la que se les ve hablando muy cerca y se nota que el tapatío está feliz. Hasta el momento se desconoce quién es la nueva conquista de ‘La Doble P’, pero no cabe duda que es un mujerón lo que se gasta el hombre.

Luego de la revolución que causaron estas imágenes, la cantante argentina y con quien el azteca mantenía una relación, utilizó sus historias de Instagram y dio a entender que su relación con Hassan Emilio Kabande (Peso Pluma) ya no existía y dejó entrever que fue traicionada por el compositor. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta”, soltó la joven.

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki.”, fue el mensaje completo de la rapera de 23 años. Con esto da por sentado que se siente decepcionada de Kabande y que, hasta el momento de la difusión del video, no conocía de tal engaño.

Para este miércoles 14 de febrero, se conoció que la acompañante del cantante de corridos mexicanos es una modelo llamada Sonia Sahar, mejor conocida como “La Morocha”, una popular morena que cuenta con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram en la que presume sus destacadas curvas. Sin embargo, ha recibido innumerables mensajes atacándola por lo que está sucediendo, razón que la llevó a enviar un contundente mensaje.

“No creas todo lo que oyes en los medios. Siempre hay dos lados en una historia”, dice el texto que publicó y podría estar relacionado con la polémica en la que se ha visto envuelta en las últimas horas. En otra historia, replicó un mensaje de quien sería su representante, el cual informó que pronto Sonia hablará sobre lo sucedido.