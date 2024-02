¡Ay chamo! De esta manera Nicki Nicole se enteró que Peso Pluma le era infiel

Tras la final del Super Bowl 2024, evento al que el cantante mexicano Peso Pluma asistió, se hicieron virales unas imágenes que muestran al artista tomado de mano con una mujer que no era su novia (o ex), Nicki Nicole. Incluso, se le ve muy sonriente y feliz como nunca antes, lo que inyectó la intriga en los seguidores que se preguntaban lo que podía haber sucedido con la pareja.

Los rumores se avivaron cuando salió a la luz un video de la argentina en la misma situación que el intérprete de “Qlona”, pero en el Aeropuerto de Los Ángeles donde fue pillada agarra de mano con un alto y fornido caballero, por lo que al percatarse que había sido capturada por las cámaras de los paparazzis, se puso nerviosa y soltó a su acompañante. Posteriormente, Nicki intentó darle vuelta a la situación y defendió de las críticas al ‘Doble P’.

Para ponerle fin a las habladurías, la cantante de “X eso bb” utilizó sus historias de Instagram y dio a entender que su relación con Hassan Emilio Kabande (Peso Pluma) ya no existía y dejó entrever que fue traicionada por el compositor. “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta”, soltó la joven.

“Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki.”, fue el mensaje completo de la rapera de 23 años. Con esto da por sentado que fue traicionada por Kabande y que hasta el momento de la difusión del video, no conocía de tal engaño.

Cabe recordar que, fue en noviembre del 2023 cuando confirmaron que mantenían una relación amorosa y le dieron la razón a todos los que venían oliendo que se traían algo entre manos. De allí en adelante, fueron vistos muy acaramelados y eventualmente manifestaban su amor por las redes sociales, lo que los convirtió en una de las parejas favoritas del momento, superando incluso a la de Karol G con Feid.