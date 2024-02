¡San Valentín destruido! Conoce a la “manzana de la discordia” entre Peso Pluma y Nicki Nicole (+Imágenes)

La mañana de este martes 13 de febrero las redes sociales estallaron luego de que se volviese viral un video del cantante mexicano Hassan Emilio Kabande Leija, mejor conocido como Peso Pluma, junto a una misteriosa mujer que no era su novia la también cantante Nicki Nicole. El revelador clip fue captado por la cámara de un joven en un hotel de Las Vegas, en donde el artista estuvo el fin de semana para la celebración del Super Bowl 2024.

Fue en el 2023 que el mexicano y la argentina dieron a conocer a todo el mundo su relación, cuando durante el evento del Pepsi Center se dejaron ver besándose sobre el escenario. Además, en las redes sociales y en alfombras rojas de premios musicales siempre estaban muy cariñosos.

Sin embargo, hoy el video ha hecho despertar la furia de la joven de 23 años ya que tras enterarse de la infidelidad utilizó su cuenta de Instagram para lanzar un contunde mensaje contra el intérprete de “Compa que le parece esa morra” que dice: “El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió.

En el mensaje la cantante también confesó que al igual que todo el mundo se enteró de la infidelidad de su exnovio a través de las plataformas digitales.

Tras la fuerte situación cibernautas se preguntan quién es la mujer con la cual está el mexicano, pues se trata de una modelo llamada Sonia Sahar, mejor conocida como “La morocha” que cuenta con más de 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram @saharsoniaa, con quienes comparte fotos y videos de su cuerpo.

En las imágenes de Sonia con el artista están caminando por las instalaciones de un casino agarrados de manos, ella luciendo un ajustado y corto vestido.