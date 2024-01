MLB: Alex Rodríguez habla de su relación con Derek Jeter (+Video)

El ex pelotero de Grandes Ligas Alex Rodríguez habló sobre su relación con Derek Jeter, su ex compañero en los Yankees de Nueva York, en una entrevista con el programa The Dan Le Batard Show. Rodríguez reconoció que los medios de comunicación estaban obsesionados con su amistad, que se deterioró por las declaraciones que hizo en el año 2001 en una revista, donde cuestionó el liderazgo y el nivel de Jeter.

"Creo que los medios estaban obsesionados con nuestra relación en Nueva York. Era una historia muy jugosa, en la que vendían la negatividad, los nombres grandes, los Yankees y la controversia alrededor de la posición. Era una mega historia mediática, y él hizo un buen trabajo de ser súper disciplinado. Yo no lo fui tanto y creé algo de ruido, pero a través de todo, lo que recuerdo es que era un gran jugador. Era un buen compañero. Ganamos un campeonato juntos y ahora somos compañeros de nuevo en Fox haciendo los playoffs y la Serie Mundial cada año", dijo Rodríguez.

Rodríguez y Jeter fueron amigos desde que eran adolescentes, cuando coincidieron en torneos de béisbol. Ambos debutaron en las Grandes Ligas en 1994, Rodríguez con los Marineros de Seattle y Jeter con los Yankees. En el 2000, Rodríguez firmó un contrato récord de 252 millones de dólares con los Rangers de Texas, mientras que Jeter renovó con los Yankees por 189 millones.

En el 2001, Rodríguez dio una entrevista a la revista Esquire, en la que dijo que Jeter "ha sido bendecido con un gran talento a su alrededor. Nunca ha tenido que liderar. No tiene que hacerlo, puede ir y jugar y divertirse, y batear segundo. Quiero decir, sabes, batear segundo es totalmente diferente que batear tercero o cuarto en una alineación porque vas a Nueva York tratando de parar a Bernie [Williams] y [Paul] O'Neill y a todos. Nunca dices, 'No dejes que Derek te gane'. Esa nunca es tu preocupación".

Estas palabras molestaron a Jeter, quien se sintió traicionado por su amigo. "Como amigo, soy leal. Solo lo vi como, 'Yo no lo habría hecho'", dijo Jeter en el documental de ESPN The Captain, que se estrenó el año pasado. "Puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Está bien. Pero luego vuelve a la confianza, la lealtad. Así es como se siente el tipo. No es un verdadero amigo, es como me sentí. Porque yo no se lo haría a un amigo".

Rodríguez se disculpó con Jeter después de la publicación de la entrevista, pero su amistad nunca se recuperó. En el 2004, Rodríguez se unió a los Yankees, donde aceptó jugar como tercera base, ya que Jeter era el campocorto titular. Ambos ganaron la Serie Mundial en el 2009, pero su relación era fría y distante.

Ahora, Rodríguez dice que no tiene problemas con Jeter, y que lo admira como jugador y como persona. "Derek es el capitán de los Yankees, el mejor campocorto de todos los tiempos, un miembro del Salón de la Fama, un empresario exitoso y un gran padre. Es alguien a quien respeto y aprecio mucho", afirmó.