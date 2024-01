MLB:Se filtran polémicas conversaciones de Wander Franco y la menor con la cual sostuvo relaciones

Este viernes 5 enero se tomó una decisión final sobre el dominicano Wander Franco, pelotero que fue acusado de sostener relación con una menor de edad, caso del cual se filtraron unos nuevos mensajes contundentes.

Finalmente, Franco debe pagar 2.000.000 de pesos dominicanos como medida de coerción, además debe visitar la corte una vez al mes durante seis ocasiones, pero no le impusieron impedimento de salida y tampoco arresto domiciliario.

No obstante, recientemente salió a la luz el siguiente mensaje de Wander hacia la menor. "Mi niña, mi equipo si se da cuenta de esto me puede causar problemas, es una regla en todos los equipos no hablar con menores de edad y sin embargo, me arriesgué y me encantó".

De acuerdo a estas y otras capturas de conversaciones entre ambos, el grandeliga estaba consciente de todo el riesgo que esto implicaba y no conforme con relacionarse con la pequeña de 15, también le pide criarla a su manera.

"Quisiera que olvides todo lo que has aprendido, para criarte a mi manera" fue otra parte de esa conversación, en la cual el jugador de los Rays también pide exclusividad ante los rumores de otra relación que sostenía la menor, todo esto según el medio radicado en Santo Domingo (República Dominicana), "Diario Libre".