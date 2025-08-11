Nuevas tarifas en el peaje de Tazón: ¿Desde cuándo entra en vigor?

Suscríbete a nuestros canales

El peaje de Tazón en la Autopista Regional del Centro estableció nuevas tarifas para los conductores que circulen en esta arteria vial. La medida entró en vigor este lunes 11 de agosto, tras a la espera del pronunciamiento oficial de las autoridades. La información fue difundida a través de la cuenta oficial en X de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA).

Tarifas actualizadas para vehículos

Liviano y microbús: 75 Bolívares.

Autobuses: 110 Bolívares.

Carga liviana: 490 Bolívares.

Carga Pesada 2 ejes: 555 Bolívares.

Carga Pesada 3 ejes: 615 Bolívares.

Carga Pesada 4 ejes: 675 Bolívares.

Carga Pesada 5 ejes: 785 Bolívares.

Carga Pesada 6 ejes: 980 Bolívares.

¿Qué ocurrió con el pronunciamiento oficial?

Hasta el momento, se desconoce el pronunciamiento oficial de las autoridades. Sin embargo, la información circula a través de las redes sociales y la normativa ha sido implementada a partir de hoy.

Por último, se exhorta a los conductores de vehículos a tomar medidas preventivas al respecto. De igual modo, a mantenerse actualizados mediante los anuncios de los entes competentes, como: Fontur, Misión Transporte y Peajes Ven Vías.

¿Cuáles son los métodos de pago en los peajes en Venezuela?

Los conductores de vehículos en el país cuentan con una variedad de métodos de pagos, para simplificar el proceso y garantizar los desplazamientos en las principales vías. A continuación te las detallamos: