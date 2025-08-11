Nuevas tarifas en el peaje de Tazón: ¿Desde cuándo entra en vigor?

El peaje de Tazón en la Autopista Regional del Centro estableció nuevas tarifas para los conductores que circulen en esta arteria vial. La medida entró en vigor este lunes 11 de agosto, tras a la espera del pronunciamiento oficial de las autoridades. La información fue difundida a través de la cuenta oficial en X de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA).
NOTAS RELACIONADAS
Tarifas actualizadas para vehículos
-
Liviano y microbús: 75 Bolívares.
-
Autobuses: 110 Bolívares.
-
Carga liviana: 490 Bolívares.
-
Carga Pesada 2 ejes: 555 Bolívares.
-
Carga Pesada 3 ejes: 615 Bolívares.
-
Carga Pesada 4 ejes: 675 Bolívares.
-
Carga Pesada 5 ejes: 785 Bolívares.
-
Carga Pesada 6 ejes: 980 Bolívares.
¿Qué ocurrió con el pronunciamiento oficial?
Hasta el momento, se desconoce el pronunciamiento oficial de las autoridades. Sin embargo, la información circula a través de las redes sociales y la normativa ha sido implementada a partir de hoy.
Por último, se exhorta a los conductores de vehículos a tomar medidas preventivas al respecto. De igual modo, a mantenerse actualizados mediante los anuncios de los entes competentes, como: Fontur, Misión Transporte y Peajes Ven Vías.
¿Cuáles son los métodos de pago en los peajes en Venezuela?
Los conductores de vehículos en el país cuentan con una variedad de métodos de pagos, para simplificar el proceso y garantizar los desplazamientos en las principales vías. A continuación te las detallamos:
-
Tarjeta de débito: Los peajes deben poseer la infraestructura para ello directamente en las casetas. De este modo, se garantiza el proceso de cancelación de tarifas de manera segura y legal.
-
Sistema Biopago: Es un sistema de autenticación que utiliza la huella dactilar para corroborar la identidad del usuario y direcciona a su cuenta bancaria, para reducir el tiempo de espera.
-
TAG: Se trata de un dispositivo que debe instalarse en el parabrisas del vehículo y permite el pago automático en los diferentes peajes. Este mecanismo tecnológico, garantiza la fluidez de los conductores en el territorio nacional, aplicando sistemas vanguardistas e innovadores.