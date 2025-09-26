Liliana Rodríguez desesperada por comprar un arma de fuego: "Voy andar armada"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz y cantante venezolana Liliana Rodríguez, comentó en una entrevista con Carolina Tejera, que se encuentra en la búsqueda de tener un arma en Estados Unidos, con el fin de protegerse de cualquier persona que quiera hacerle daño a ella y su familia.

Firme decisión de un arma

La criolla que es conocida por tener una personalidad explosiva y llamativa, comentó en la conversación que no dejará que ninguna persona quiere acabar con la vida de las personas que más ama en cualquier lugar como el metro, restaurante, transporte y hasta en su casa.

“Me voy armar hasta en los dientes, voy a estudiar, voy a entrenar, voy andar armada, con mi permiso y el primero que se me coloque al frente le dio entre ceja y ceja”, comentó con un tono bastante alterado, dejando impactada a Carolina Tejera.

En este sentido, aseveró que ese poder de portar un armar en Miami, se lo da la segunda enmienda de la constitución americana que establece que "Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas".

“No voy a permitir que un amado mío se monte en el metro, y un loco le corte el cuello por atrás”, comentó sin filtros.

Reacciones

Internautas no dudaron en comentar las palabras de la hija de Lila Morillo y José Luis Rodríguez “El Puma”, indicando que usó términos muy agresivas y que dónde estaba la fe que tanto profesa de Dios, por ser cristiana.

“Dios y la hermana cristiana que me le pasó. Se le cayó la biblia gloria a Dios”, “La Cristiana”, “le dio una patada a la biblia”, son algunas de las opiniones.