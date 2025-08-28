Liliana Rodríguez y Carolina Sandoval se encuentran a un año de su pelea

Suscríbete a nuestros canales

En agosto de 2024, lo que se suponía sería una celebración por el segundo aniversario del programa “Siéntese Quien Pueda”, terminó en un letal enfrentamiento entre Liliana Rodríguez y Carolina Sandoval.

En medio de una entrevista a Rodríguez, quien formó parte del mencionado show farandulero en sus inicios, las opiniones de Sandoval parecen haberla alterado hasta el punto de insultarla frente a cámaras.

A un año de lo ocurrido, las compatriotas limaron asperezas y mantuvieron una conversación amena y llena de mucho profesionalismo en una entrevista que será transmitida en exclusiva para Univisión.

Liliana Rodríguez y Carolina Sandoval ¡cara a cara!

En Instagram compartieron un video del momento donde Carolina inicia recordando aquel episodio para luego darle paso a Liliana que con una inmensa sonrisa confirma que todo está bien entre ellas.

“Pero yo prefiero ser como soy y no decir lo que tengo que decir para complacer a los demás”, fueron las palabras de la hija de Lila Morillo y 'El Puma'.

En el audiovisual muestran fragmentos de la entrevista donde también ahondan en el tema familiar y en todas las críticas que ha recibido la actriz y cantante por su peso.

¿Qué pasó entre Liliana y Carolina?

Liliana Rodríguez, invitada estrella en el regreso simbólico al programa, cruzó los límites del glamour y soltó un lapidario: “¡No seas estúpida, Carolina, por el amor de Dios!”, dirigiéndose directamente a la conductora caraqueña.

El ambiente se puso candente cuando Sandoval planteó una pregunta que despertó una tormenta bajo el escenario, refiriéndose a la posición política de José Luis Rodríguez 'El Puma'.

Visiblemente molesta, Liliana remató con un mensaje patriótico sobre la unidad del pueblo venezolano, alertando que no debían distraerse con polémicas y enfocarse en “los protagonistas” de la lucha democrática.

El caos llevó a un corte comercial inesperado. Tras bambalinas, dijeron, el silencio fue más elocuente que cualquier diálogo apresurado. Más tarde, Sandoval compartió en redes un video reflexivo: “A veces el silencio vale más que mil palabras… Quien te ve como estúpido o estúpida se está proyectando”.