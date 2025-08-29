Liliana Morillo revela las verdades de José Luis Rodríguez y Lila Morillo durante su relación

Suscríbete a nuestros canales

Luego de aliviar las perezas Carolina Sandoval y Liliana Rodríguez se vieron cara a cara, pero esta vez para conversar sobre la vida familiar de la cantante y actriz.

Los conflictos familiares entre José Luis Rodríguez y Lila Morillo han sido temas de conversación durante mucho tiempo en el medio artístico, sin embargo, su hija salió a romper el silencio para desmentir y aclarar algunos puntos de su tormentosa relación.

Liliana confesó que "La Maracucha de Oro" de seguir al lado de su padre “hubiera sido la mujer más infeliz del mundo”, y era algo que no iba a permitir. Sin embargo, a pesar de la disputa intentó remediar la situación para un “acercamiento familiar”, pero esto fue posible.

Sin culpas para sus padres

En medio de tanta sinceridad, admitió que ninguno de los miembros lo hizo bien en su momento, pues los errores estaban a la orden del día para poder reparar su núcleo familiar.

“Mi mamá no lo hizo bien del todo, nunca la voy a juzgar por eso. Yo quizás tampoco lo hice bien del todo… somos seres y cometemos errores”, sentenció. De esta manera les resta peso a sus padres restándole posibles “culpas” dentro de tantos conflictos.

Por su parte, Carolina Sandoval no dudó en cuestionarle sobre las supuestas infidelidades de José Luis Rodríguez en su relación con Lila Morillo; ante esto respondió tajante que deben preguntarle directamente a su madre y no a ella.

Desmintiendo falsos rumores

Entre tantas cosas que se comentaron durante años, se rumoró la posibilidad que Morillo haya prohibido a “El Puma” ver a sus hijas, esto fue desmentido por Liliana, quien defendió a su madre a capa y espada.

Por último, aseguró que por parte de la intérprete nunca hubo una mala palabra hacia su padre, pues siempre estuvo a favor de la “paz”.