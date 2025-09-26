Leyenda de Chile asegura haber enseñado a jugar a Toni Kroos

Suscríbete a nuestros canales

Una inesperada polémica surgió recientemente en el mundo del fútbol tras las declaraciones del centrocampista chileno Arturo Vidal sobre su excompañero del Bayer Leverkusen, Toni Kroos.

Vidal, conocido por su carácter fuerte y sus comentarios directos, sugirió haber jugado un papel clave en la formación de la estrella del Real Madrid, lo que provocó una inmediata y viral respuesta del alemán.

La controversial declaración de Arturo Vidal tuvo lugar en una entrevista con el medio Skiller, donde el chileno se atribuyó ser uno de los responsables del desarrollo futbolístico de Kroos en sus inicios.

Recordó la etapa en que ambos compartieron vestuario en el Bayer Leverkusen en 2009, cuando Kroos llegó cedido desde el Bayern Múnich.

"Kroos aprendió mucho de mí, vino cedido por el Bayern, era bueno técnicamente, pero le faltaba el toque. Él vino a mí y a Renato Augusto y le explicamos cómo era el fútbol, le enseñamos mucho", aseguró Vidal.

La incredulidad de Kroos

Según el relato del chileno, Kroos era un jugador con potencial, pero inmaduro tácticamente, necesitando la guía de los mediocampistas sudamericanos para comprender los matices del juego.

La reacción de Toni Kroos ante estas palabras fue tan rápida como contundente, y se produjo directamente en las redes sociales. La leyenda alemana respondió al extracto de la entrevista con solo tres emojis de risa.

Este gesto se interpretó de inmediato como una clara señal de incredulidad y desestimación ante las afirmaciones de Arturo Vidal. Dicha respuesta se volvió viral, poniendo fin a la anécdota y dejando claro que el alemán no comparte, en absoluto, la versión del chileno sobre quién fue su mentor en el fútbol de élite.