El inesperado segundo portero del FC Barcelona tras la lesión de Joan García

De cara a la siguiente jornada, el FC Barcelona contará con dos sensibles bajas, luego de que se confirmaran par de lesiones este viernes: el guardameta Joan García y el delantero Raphinha.

Motivada por la ausencia del portero titular, Wojciech Szczesny tomará el mando de la portería blaugrana, tal y como lo hizo en la zafra 2024-2025. Sin embargo, su suplente es una ficha muy poco conocida del plantel.

Un panorama complejo

Tras la lesión prolongada de Marc-André Ter Stegen, quien es el cancerbero con más experiencia y primer capitán del equipo culé, el escenario no pintaba bien para la defensa del arco blaugrana. Pero la ausencia de García, hace que el panorama sea menos alentador.

Este 26 de septiembre, el conjunto catalán anunció que el joven guardameta sufrió una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda, por lo que será sometido a una artroscopia a cargo del Dr. Juan Carlos Monllau, el próximo sábado.

El tiempo aproximado de baja para García es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución, de acuerdo con el reporte médico del FC Barcelona.

¿Quiénes serán los porteros del Barça?

Cabe destacar que, aunque Szczesny se hará cargo del pórtico de los dirigidos por Hansi Flick, el joven canterano Eder Aller (de 18 años) parece asomarse como la segunda opción disponible. Por lo tanto, será este quien supla al experimentado polaco en el banco (y cuando lo necesiten).

Se trata del actual portero del Barça Atlétic, que disputa la Segunda RFEF (cuarta categoría del balompié español). Asimismo, Aller viene entrenando de forma intermitente con el primer equipo desde hace dos años, por lo que viene aguardando su oportunidad.