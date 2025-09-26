Barcelona reciben malas noticias sobre Joan Garcia (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona ya presenta sus primeros dolores de cabeza en la presente temporada, tras confirmarse la lesión de una de sus principales figuras. Después de que Hansi Flick confirmara que sustituyo a Raphinha por unas molestias en los isquiotibiales, el club comunicó que perderá por los próximas partido a su portero titular Joan García, en la mañana de este viernes 26 de septiembre.

Los blaugranas anunciaron que el guardameta sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. Este sábado se someterá a una intervención para practicarle una artroscopia a cargo del Dr. Juan Carlos Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución, de acuerdo con el comunicado en sus redes sociales.

Según algunos reportes, el arquero se lesionó durante su presentación de este jueves contra el Real Oviedo, partido que terminó venciendo el conjunto catalán (3x1) con tantos de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo. El dirigente del Barça deberá buscar alternativas bajo los tres palos para los siguientes compromisos, que involucra duelos por la UEFA Champions League ante PSG y Olympiacos.

Barcelona pierde por lesión a Joan García

La lesión representa un golpe sensible tanto para el club como el portero, quien en su primera experiencia con los azulgranas ha tomado la batuta como guardameta titular. El de Sallent se ganó su puesto con los culés después de una presentación memorable con el Espanyol en la pasada edición de La Liga.

El club y el cuerpo médico seguirán de cerca su progreso con el objetivo de garantizar su regreso en óptimas condiciones. Con la baja del español, todo indica que Wojciech Szczęsny será el encargado de tomar la responsabilidad como portero titular del Barcelona en los siguientes partidos.