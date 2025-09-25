Hansi Flick asume la responsabilidad en el error de Joan García (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Tras una sufrida victoria por 3-1 ante el Real Oviedo, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compareció ante los medios con un tono sereno, analizando la agónica remontada de su equipo y abordando varios puntos clave, desde el error de su portero hasta las soluciones encontradas y las rotaciones en la defensa.

La noche del Barça empezó con un susto mayúsculo provocado por un error del joven portero Joan García, que en una salida precipitada regaló el balón que se convirtió en el primer gol del partido.

Lejos de criticarlo, Flick mostró un apoyo incondicional hacia el jugador. "Es nuestro estilo y puede pasar algo así. Al final es un portero fantástico y lo demostró al final. Un error... esto es fútbol".

Las claves de la victoria

El cambio de ritmo en la segunda parte fue crucial para el resultado. Hansi Flick explicó que la clave estuvo en el ajuste táctico y en la mentalidad del equipo.

"Hemos tenido más control del partido y hemos intentado crear ocasiones y lo hemos hecho muy bien", señaló. Esta capacidad de reacción, de pasar de un momento de desventaja a dominar el juego, es un rasgo que el técnico valora y que fue determinante para asegurar los tres puntos.

El equipo sin Lamine Yamal

Una de las grandes preocupaciones recientes ha sido la ausencia de figuras clave por lesión, en particular la de Lamine Yamal. A pesar de ello, el Barcelona ha sabido sacar adelante los partidos.

El técnico alemán se mostró satisfecho con la respuesta de la plantilla. "Es bueno. Hemos tomado las decisiones correctas. Irán volviendo los lesionados. Tenemos un equipo fantástico cuando todos estén listos para jugar".

Por último, también se refirió a las constantes rotaciones en la defensa, una estrategia que ha generado debates. El estratega la defendió como una muestra de la calidad de su plantilla. "Hemos hecho diferentes líneas pero creo que están respondiendo bien. Tenemos jugadores top en defensa y poder elegir es bueno".