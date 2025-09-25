Fútbol Español

Robert Lewandowski anotó este golazo el Real Oviedo de Salomón Rondón

Este es el tercer tanto de Robert Lewandowski en lo que va recorrido del torneo español, después de disputar cinco compromisos

Por Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 05:05 pm
El Estadio Carlos Tartiere es epicentro en este momento de un auténtico partidazo por la sexta jornada de La Liga, entre el FC Barcelona y el Real Oviedo, este último donde milita el criollo Salomón Rondón.

Los culés han podido dar vuelta a las acciones en este compromiso, después de ir perdiendo parcialmente 1-0 en el primer tiempo con el gol de Alberto Reina al minuto 33'.

Para la remontada necesitó de los goles de Eric García al 56', para que luego Robert Lewandowski firmara el segundo de lo suyos con un gran cabezazo que dejó sin opciones al guardameta Aron Escandell.

 

Jueves 25 de Septiembre de 2025
