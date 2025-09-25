Esta seria la nueva pieza que Hansi Flick quiere tener en el Barcelona FC

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona tiene una nueva pieza en su radar. El centro del Borussia Dortmund Serhou Guirassy, ha movido el interés de Hansi Flick, y podría estar entre los papeles del alemán de cara a la próxima temporada. Así lo asegura el diario alemán Bild, que señaló que el técnico culé está siguiendo muy de cerca los pasos del atacante guineano (29 años), que tiene contrato con el club renano hasta 2028.

Foto cortesía

Sin embargo, el mismo medio ha dejado una advertencia a las oficinas azulgranas, por la suculenta cifra que pedirían desde el Signal Iduna Park para dejar en libertad al futbolista africano rozando los 100 millones de euros. Y la actual situación financiera del Barça, no está para darse esos lujos. Incluso, a fecha de hoy luce muy difícil que pudiera asumir una operación de tal calibre.

Flick ya conoce a Guirassy

Flick ya sabe lo que es ver en vivo el juego de Guirassy, pues le tocó enfrentarlo en la vuelta de cuartos de final de la pasada Champions League, cuando firmó un 'hat-trick' en el 3-1 local. Claro que, el 4-0 en la idea del Barcelona dejó sin efecto el triunfo del Borussia.

Lo que si es que hay un claro interés en el que fuera máximo artillero de la Champions 2024-25 junto con Raphinha a 13 goles, y cobra más fuerza ya que coincide con la incertidumbre existente sobre el futuro de Robert Lewandowski en el Barça. El polaco culmina su contrato el 30 de junio de 2026.

Atractivos de Guirassy

El jugador que mide 1,87 m, sigue con buena racha goleadora esta temporada, ya ha marcado cuatro tantos en la presente Bundesliga y sólo tiene por delante a Harry Kane (8) en el ránking.