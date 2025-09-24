¿Buenas noticias? Esto dice Hansi Flick sobre la recuperación de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El Fútbol Club Barcelona ha tenido un buen inicio de temporada, a pesar de que en los últimos juegos ha tenido que lidiar con un problema con el que nadie contaba: la lesión de su principal figura, el jovencito Lamine Yamal, quien sufre molestias en el pubis desde el final de la pasada fecha FIFA, lo que lo ha hecho perderse par de partidos con el conjunto blaugrana desde entonces.

Sin embargo, a pesar del contratiempo tan importante que ha sido esta molestia que acarrea el jugador, nada dura para siempre, y el conjunto catalán ya se prepara para el pronto regreso de Yamal a los terrenos de juego, y según comentó el director técnico del equipo, Hansi Flick, este retorno se encuentra sumamente cerca de ocurrir.

¿Cuándo vuelve Lamine Yamal?

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, atendió a los medios de comunicación de cara al partido en el que sus dirigidos visitarán al Real Oviedo este jueves 25 de septiembre, en el marco de la sexta jornada de la Liga Española. En la rueda de prensa, se le preguntó al DT alemán sobre el estado físico de Lamine Yamal, y la respuesta de Flick fue positiva y alentadora para la hinchada "culé".

"Lamine entrenó bien ayer y hoy, así que ahora está cerca de volver pronto al campo", fue lo primero que dijo el alemán, por lo que no sería descabellado pensar en que el joven extremo de 18 años de edad pueda regresar a la convocatoria tan pronto como para este duelo ante el Oviedo.

Del mismo modo, Flick habló también sobre el segundo lugar que obtuvo Lamine Yamal en la votación al Balón de Oro 2025, premio que fue ganado por el antiguo culé Ousmane Dembélé. "No ganar este año será una clara motivación para él para ir y ganar en los próximos años. Lamine lo toma positivamente. Tendrá oportunidades de ganar el Balón de Oro, seguro... Él puede hacer que suceda", sentenció.