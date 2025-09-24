¡Estallido en el Maracaná! Fútbol sudamericano suma un nuevo incidentes

Suscríbete a nuestros canales

Estallido en el Maracaná. El partido entre Lanús y Fluminense por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, estuvo detenido por unos minutos debido a los incidentes de alta tensión entre la policía de Brasil y la afición de Argentina.





Foto cortesía

Las imágenes se viralizarón rápidamente en las redes sociales, donde se puede observar a los efectivos reprimiendo a la parcialidad granate.

La suspensión temporal en el juego ocurrió después de que los jugadores de Lanús se negaran a continuar el encuentro al observar lo que pasaba en la tribuna, donde además estaban presente familiares y amigos allegados .



El árbitro Jesús Valenzuela aceptó la solicitud de los futbolistas y detuvo el reinicio del juego por varios minutos.

Fuertes disturbios

La situación contó con disturbios, donde la policía local utilizó palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes de Lanús, quienes se encontraban en el sector superior de una de las cabeceras.

Casi todo los hinchas abandonaron su lugar, aunque los enfrentamientos no se detuvieron. El conflicto habría comenzado en los baños de uno de los anillos del estadio.

Luego de ese momento de preocupación y tensión, llegó la calma llegó a las tribunas y el partido pudo reanudarse.