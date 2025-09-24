El Barcelona vuelve a perder a Gavi por un largo tiempo

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona tiene prohibido saltarse los tiempos de recuperación de Gavi. Luego de quedar conmocionados por los resultados que dejó la operación el día de ayer del centrocampista, el especialista de la salud Dr. Pedro Luis Ripoll, dio una importante información sobre el respeto que se debe tener por los plazos de recuperación estimado para la lesión que sufrió el azulgrana. "Los cinco meses son de obligado cumplimiento", afirma Ripoll.

Gavi entró a quirófano este martes, para corregir una lesión radial en el menisco interno de la rodilla derecha, siendo esta la misma articulación en la que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada en el menisco externo en noviembre de 2023, que lo llevó a estar 335 días de baja.

El jugador del Barça estuvo cumpliendo un tratamiento conservador las últimas semanas, pero este no funcionó ni dio los resultados esperados, de alli se tomó la decisión de volver a pasar por el quirófano, procediéndose a suturar el menisco dañado. Esta circunstancia deja como consecuencia cinco meses de baja, al menos en principio es el tiempo estimado para la recuperación.

El doctor Ripoll, explico detalladamente la situación a la que se enfrenta Gavi "La rodilla funciona como un órgano. Es decir, todos los elementos que forman parte de ella son interdependientes. Los ligamentos dan estabilidad, los meniscos amortiguación y los cartílagos protección al hueso frente al roce y los impactos, es decir, frente al paso del tiempo. Cuando una rodilla, en este caso la de Gavi, sufre una lesión compleja, que fue de menisco externo y ligamento cruzado anterior, tiene elementos fundamentales dañados. Aquella etapa se superó y en este momento lo que ha padecido es una rotura del menisco interno, cuyo pronóstico es mucho mejor", apunta Ripoll, director de la Clínica de Excelencia FIFA Ripoll y De Prado.

Si o si cumplir el tiempo

Dichas palabras del doctor Ripoll dejaron en claro que este tipo de lesión, el plazo de recuperación es innegociable. "Dentro de las primeras 14 semanas después de la lesión, la sutura meniscal es favorable y de obligado cumplimiento, puesto que si dejamos sin menisco a la rodilla den una persona de esta edad el cartílago se va a deteriorar, después lo hará el hueso y finalmente aparecerá la osteoartritis. El menisco está suturado, con toda posibilidad va a pegar y el porvenir de la rodilla del futbolista está asegurado. El plazo de cinco meses es de obligado cumplimiento, nunca puede ser menor puesto que hay que asegurar la consolidación meniscal. Por un lado hay que mover la rodilla para que no adquiera ningún estado de rigidez y por otro hay que mantener la movilidad a buen recaudo para que se produzca la consolidación. Es una lesión muy importante en la que conviene poner los cinco sentidos para que el jugador reanude su carrera en torno a la primavera", concluye.