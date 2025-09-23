¿Se pierde la temporada? Gavi se operó y estará este tiempo fuera para Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En el Barcelona tendrán fuera de combate a uno de sus canteranos por un tiempo. Se trata de Gavi, quien pasó por el quirófano y sobre el que desde el club han dado detalles de su operación.

El futbolista ingresó a la intervención este martes, en una operación dirigida por el doctor Joan Carles Monllau y que contó con la supervisión de los servicios médicos del equipo.

Este paso por el quirófano está atado a una decisión entre club y jugador para solventar las molestias en su rodilla derecha, según informaron los azulgranas en un comunicado.

Un escrito que además dejó constancia de todo el periodo estimado en el que Hansi Flick no podrá contar con sus servicios durante la temporada 2025-26.

¿Cuánto tiempo estará de baja Gavi para Barcelona?

No será poco tiempo el que el jugador deberá pasar por un proceso de recuperación, tras ser sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno y al buscar saturarlo para preservar el menisco.

No obstante, lo que sí sorprendió es el tiempo estimado que desde el equipo dieron a conocer y que estará sujeto a la evolución en la recuperación. Según el propio comunicado, Gavi estaría fuera de acción oficial alrededor de 4-5 meses.

Este periodo es mayor al que se tenía previsión cuando se pensaba en la operación, pensado para entre mes y medio, alcanzando como máximo los dos meses.

Antes de llegar a este punto el jugador intentó aplicar un tratamiento conservador intenso, pero la conclusión llevó a que lo mejor era la artroscopia para no sufrir más de la rodilla y evitar dolores para jugar en el futuro.

Barcelona tendrá un mediocampista menos en la zona, una demarcación en la que se mantienen disponibles Pedri, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Marc Casadó, Dani Olmo y en la recámara estarían jugadores como Fermín López, recuperándose de una lesión, así como canteranos como Dro Fernández o los Toni y Guille Fernández.