El Barcelona confirmó sede para enfrentar a la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue viviendo un dilema con los partidos de local. Luego de no recibir la Licencia de Primera Ocupación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, el Barça confirmó que el partido del domingo 28 ante la Real Sociedad se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Los culés volverán a Montjuïc, mientras que el Spotify Camp Nou continúa en remodelación.

El Barça desesperado por la licencia

El club señaló que continúa haciendo todos los esfuerzos para recibir el anhelado permiso "El equipo sigue trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas".

El Barça detalló que ha entregado ya "toda la documentación correspondiente a la comunicación de primera ocupación de la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), así como las respuestas a las observaciones documentales que el Ayuntamiento de Barcelona ha trasladado hasta ahora. Actualmente, el club está trabajando en las nuevas enmiendas que el consistorio ha compartido hoy".

El Barça agradeció a sus socios y aficionados "la comprensión y apoyo en un proceso complejo e ilusionante como es la vuelta al nuevo Spotify Camp Nou".