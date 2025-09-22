Malas noticias para el Barcelona: Doble golpe en el centro del campo

Suscríbete a nuestros canales

Este inicio de semana le ha caído con todo al Barcelona. Gavi tendrá que pasar por quirófano y Fermín deberá estar de baja tres semanas. Este lunes, el club azulgrana emitió un comunicado para anunciar que Gavi se someterá a una artroscopia este martes, luego de que el tratamiento conservador de su lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha no diera buenos resultados en su recuperación.

Gavi, pasará por las manos expertas del cirujano Joan Carles Monllau, quien ya le realizó la operación de su grave lesión de cruzados en la rodilla derecha, en esta oportunidad le realizará una “revisión atroscópica”, tal como anunció el club en un comunicado.



La operación, se realizará este martes, y consiste en una meniscectomía en el menisco interno de la rodilla derecha y el tiempo previsto de baja podría ser entre cinco a seis semanas de baja, según fuentes.

Teniendo en cuenta que el tratamiento conservador no dio resultados, el técnico alemán Hansi Flick dio el golpe sobre la mesa ante la incertidumbre, enviando un ultimátum a los servicios médicos, sobre tener una resolución inmediata del caso. Es por eso que este lunes se tomó la decisión de que lo mejor es atajar por lo sano con una artroscopia, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de la misma rodilla operada.

Gavi no ha tenido otra opción, sino aceptar la operación como mejor método para no continuar alargando las molestias sine die. Por el momento, lo que le espera es aproximadamente casi un mes y medio de baja, todo señala que volverá a la cancha luego del parón de selecciones de noviembre.

Fermín también de baja

A la ausencia de Gavi, se le ha sumado la de Fermín. El Barcelona también comunicó lalesión de Fermín después de terminará muy tocado tras finalizar el encuentro contra el Getafe disputado este domingo. El parte médico publicado por el club, señaló que el jugador sufre una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo y estará alrededor de tres semanas de baja.