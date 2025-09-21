Joaquina y Sebastián Yatra viven mágico momento en Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Barcelona fue testigo de un momento especial durante la gira “Entre Tanta Gente” de Sebastián Yatra. En el concierto celebrado en el Palau Sant Jordi, el cantante colombiano invitó a la artista venezolana Joaquina a subir al escenario para cantar juntos “En Guerra”, tema que interpreta con Camilo.

Joaquina brilló en el Palau

Antes de entonar “En Guerra”, el colombiano se deshizo en halagos hacia su invitada. Habló de su sensibilidad, de su capacidad de amar, de cómo busca sanar con sus letras. “Tiene un mundo por delante”, dijo.

Joaquina, cuatro veces nominada al Latin Grammy 2025, mostró humildad y emoción. Fue como ver a una nueva estrella abrazar su momento mientras el público la abrazaba de vuelta.

Cuando sonó la canción, el ambiente cambió. Esa letra que originalmente canta Yatra junto a Camilo se transformó en un himno compartido esa noche con Joaquina. Se convirtió en mirada al espejo, reflexión sobre la inseguridad, el amor propio, las dudas, los momentos de sentir que no se es suficiente.

Antes de los primeros versos, Yatra dijo: “Esta es una canción para ti, para ti, para ustedes. Esos momentos en que nos miramos al espejo y nos odiamos para recordarles que todos somos parte de lo mismo”.

Vale resaltar que, la hija de Camila Canabal fue la afortunada de abrir el espectáculo de su colega. Exactamente a las 8 de la noche, la joven saltó al escenario para interpretar sus mejores éxitos, esos que hoy la tienen en la cima.

La complicidad de Sebas y Joaquina

El momento no pasó desapercibido. En Instagram, Yatra compartió un video del concierto con este mensaje: “A Joaqui la conocí hace 5 años para el primer video musical en el que ella participaba. HOY está nominada a 4 Grammys y ya se ganó mejor nueva artista cuando se hicieron en Sevilla”.

“Mira cómo nos va juntando cada vez más la vida amiguita. Gracias por traerme de regreso a esta canción que ha sanado y seguirá sanando tantos corazones, eres un ángel”, añadió el artista.

Por su parte, la criolla no pudo dejar de expresar su agradecimiento y emoción por lo que vivió junto a Sebastián. “Te pasaste con esto Sebas. Gracias por este mensaje pffffff <3 y por invitarme a abrir tu show y prestarme tu público hermoso — no sabes como te lo agradezco!!! Gracias por apoyarme siempre”.