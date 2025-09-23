Barcelona no encuentra buenas noticias sobre el Camp Nou

Suscríbete a nuestros canales

En las horas más recientes el FC Barcelona no encontró buenas noticias de parte del Ayuntamiento de la ciudad sobre su campo, el estadio Spotify Camp Nou. El equipo culé tendrá que esperar unos días más el regreso a su casa y no podrá estrenar su recinto este domingo ante la Real Sociedad.

Las razones están apegadas al Ayuntamiento de la 'Ciudad Condal', que tomó la determinación esta tarde de no otorgar para este momento la Licencia de Primera Ocupación, requerida para la deseada reapertura.

Particularmente, la negativa se desprende a que la autoridad de Barcelona, con sus respectivos técnicos, siguen encontrando deficiencias en la obra, esta vez específicamente en aspectos referidos a la seguridad y en la evacuación del estadio.

Esta licencia le daría a la entidad azulgrana el permiso para el ingreso al estadio de unos unos 27.000 espectadores en las zonas del campo definidas como Gol Sud y Tribuna.

Los detalles del Camp Nou para Barcelona

El Ayuntamiento identificó, por ejemplo, una problemática con: “el no cumplimiento de la anchura de las salidas para el vaciado del campo”, así como también en las “barandillas que no hacen la altura necesaria o señalización confusa”.

No obstante, el ayuntamiento señaló deficiencias en cuanto al “recorrido de los vehículos de emergencia” porque todavía no pueden “circundar todo el ámbito del estadio”.

Estas calificaciones van en vía contraria a la opinión que desde el club se tiene y que se pueden extraer de la rueda de prensa liderada por la vicepresidenta institucional, Elena Fort, quien apuntó que se cumplían con todas las normativas de seguridad, así como el director de operaciones del Barcelona, Joan Sentelles, también continuó por esa línea, expresando que el nuevo Spotify Camp Nou era el estadio “más seguro de España”.