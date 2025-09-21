LaLiga: Barcelona golea en casa al Getafe con un Ferrán Torres intratable

Los catalanes buscan una victoria que les permita mantenerse cerca de la primera posición de la tabla
Por Meridiano
Datos de Última Hora para el Hipódromo La Rinconada 21-9-2025
Eugenio Suárez desata su poder y sueña con el récord de jonrones para un venezolano
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°36 en el hipódromo La Rinconada
¡Mucha atención! Se presenta un retirado importante para el 5y6 dominical que fungía como dato de los vivitos
La mejor carta de Gabriel Márquez corre en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) (+Video)
MLB: Robert Suárez alcanza esta cifra redonda por primera vez (+Info)
MLB: Dodgers de Los Ángeles vs Gigantes de San Francisco (En vivo)
Bunker acabó con el invicto de Star White tras ganar el XLVI Clásico Victoreado (GIII) en La Rinconada
MLB: Wilyer Abreu regresa a la alineación de los Medias Rojas (+Info)
El adiós de un genio silencioso: anuncia su retiro a final del 2025
Princess Warrior aplastó a sus rivales en la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII)
BEISBOL
MLB: Aaron Judge está a un cuadrangular de unirse a estas leyendas
El poder de la dupla: Aaron Judge y Giancarlo Stanton se unen a leyendas
MLB: Max Fried hace historia y se une a estas leyendas de los Yankees
FARÁNDULA
Altafulla no esconde su felicidad por estar en Venezuela ¡Esto dijo! (+Entrevista)
Danny Ocean se presentó en Bogotá e hizo un homenaje a Chyno y Nacho
Nicky Jam viste con orgullo una camisa de este equipo de beisbol venezolano
Miss venezolana da a luz a su primera hija: "El mejor día de mi vida"
Nicky Jam dominó el Monumental Simón Bolívar con un épico concierto
"Venezuela es Mujer" todo un derroche de talento en el Eurobuilding (+Detalles)
HIPISMO
Monto sellado en el 5y6 de La Rinconada para este domingo 21-9-2025
Fast Sensation sacó la clase y se llevó los honores en la edición XXV del Clásico “Hípica Nacional” (GI)
Estos son los retirados para la reunión N° 36 para el 5y6 en La Rinconada 21-9-2025